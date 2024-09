Banda Jet lança novas músicas após 15 anos

Os fãs dos roqueiros Jet de “Are You Gonna Be My Girl” agora podem ouvir ‘Hurry Hurry’ e o lado B ‘Un’avventura’. Anteriormente, essas faixas estavam disponíveis apenas para aqueles que conseguiram adquirir o single de “7” de edição limitada, esgotado rapidamente durante a turnê na Austrália.

Essas novas faixas servem como um “pequeno aperitivo” para o próximo álbum da banda, a tão esperada sequência de Shaka Rock (2009).

O vocalista Nic Cester comentou: “‘Hurry Hurry’ é nosso primeiro single em 15 anos e um pequeno aperitivo enquanto continuamos a trabalhar em nosso próximo álbum. Temos tocado ‘Hurry Hurry’ ao vivo com uma ótima recepção dos nossos fãs na Austrália, e estamos realmente ansiosos para estreá-la em nossos shows no exterior na Itália, Reino Unido e EUA,” disse o vocalista do Jet.

Os fãs que comparecerem aos shows no Reino Unido, Itália e Estados Unidos terão a oportunidade de comprar uma das 200 cópias exclusivas, que estarão à venda em lojas selecionadas e também poderão ser encomendadas online pelo site Impressive Recordings.

Ouça ‘Hurry Hurry’:





Ouça ‘Un’Avventura‘:

Jet retorna aos palcos comemorando 20 anos

O Jet iniciou recentemente a parte britânica da turnê comemorativa dos 20 anos da banda, “Get Born“, com o grupo se apresentando em Glasgow, na Escócia e seguindo para Birmingham, Manchester, Nottingham, Bristol e Londres.

A banda se reuniu em 2017 após cinco anos separados para apoiar Bruce Springsteen e a E Street Band em sua turnê de verão e, em 2018, realizaram uma turnê de 15º aniversário de seu álbum de estreia “Get Born”.

Nic admitiu que esses shows foram uma experiência extremamente terapêutica para ele e para os demais membros da banda – o guitarrista Cameron Muncey, o baixista Mark Wilson e o baterista Chris Cester, que também é seu irmão. O Jet havia terminado em 2012 em meio a conflitos, alcoolismo e drogas, sucumbindo às armadilhas do rock ‘n’ roll.

O compositor declarou à Agência BANG Showbiz na época: “Acho que os problemas no Jet eram a combinação de várias coisas. Os relacionamentos entre nós eram todos péssimos, estávamos cansados, bebíamos demais, usávamos muitas drogas e tomávamos decisões ruins. Passamos por todos os clichês. No final, nos tornamos um clichê de nós mesmos. Acho que por isso a resposta para mim foi sair completamente e reconstruir do zero.”

Fernanda Frühauf – Supervisionada por Marcelo de Assis