Line-Up do Carnatal 2024 é divulgada, confira:

Nesta quinta-feira, 05, o line-up do Carnatal 2024 foi divulgada, e o evento promete ser um sucesso devido à participação de grandes artistas da música brasileira. O evento será realizado na Arena das Dunas, em Natal, Rio Grande do Norte e contará com Wesley Safadão, Bloco da Anitta e Ivete Sangalo.

O Carnatal 2024 ocorrerá nos dias 06, 07 e 08 de dezembro, proporcionando uma celebração do Carnaval fora de época. O evento oferece shows tanto em formato de trio elétrico quanto em camarotes na Arena das Dunas.

O festival começa na sexta-feira, 06 de dezembro, com blocos liderados por Tony Salles, Claudia Leitte e Bell Marques. No camarote, as apresentações ficarão por conta de Wesley Safadão, Henry Freitas e Durval Lélis.

No segundo dia, 07 de dezembro, Anitta, Léo Santana e Bell Marques animarão os blocos, enquanto Xand Avião, Nattan e a dupla Rafa e Pipo Marques se apresentarão no camarote.

Para fechar o Carnatal 2024, no dia 8 de dezembro, os blocos terão Ivete Sangalo, Grafith e, novamente, Bell Marques, que manterá a tradição de se apresentar em todos os dias do evento. No camarote, os shows serão com Natanzinho Lima, Felipe Amorim e Matuê.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carnatal (@carnatal)

Confira a line-up do Carnatal 2024 completa:

Blocos

O Pai Chegou- Tony Salles

Largadinho – Claudia Leitte

Vumbora (2 voltas com Bell e 1 volta com Rafa e Pipo

Camarote

Wesley Safadão

Henry Freitas

Durval Lelys

Sábado (07/12)

Blocos

Bloco da Anitta

Vem com o Gigante

Vumbora

Camarote

Xand Avião

Nattan

Rafa e Pipo

Domingo (08/12)

Blocos

Vumbora

084

Euforia – Ivete

Camarote

Natanzinho Lima

Felipe Amorim

Matuê Fernanda Frühauf – Supervisionada por Marcelo de Assis