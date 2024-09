Simone Mendes lança ‘Ranking dos Inesquecíveis’

Simone Mendes lançou nesta quinta-feira, 05, sua nova música ‘Ranking dos Inesquecíveis‘. A faixa que faz parte do projeto “Cantando Sua História”.

O novo DVD da cantora, o segundo de sua carreira solo, intitulado “Cantando sua História“, está sendo produzido em colaboração com o premiado Eduardo Pepato, vencedor do Grammy Latino. A primeira faixa do álbum, ‘Dois Tristes‘, superou 1 milhão de visualizações nas redes sociais em menos de 24 horas após seu lançamento. O DVD foi gravado em um show em Fortaleza, Ceará, em 2023.

Simone Mendes expressou sua alegria com o sucesso de seu álbum mais recente e a conclusão de sua turnê internacional: “Estou muito contente com tudo que estou vivenciando na minha carreira. Cintilante me levou a lugares que eu nunca imaginei alcançar tão cedo. Agora, é hora de explorarmos novos horizontes com Cantando sua História. Tenho certeza de que o público vai se apaixonar,” contou a cantora.

A nova música de Simone Mendes foi composta por Daniel Caon, Edu Valim, Juan Marcus, Júnior Gomes e tem direção musical da Unic Film, de Fernando Trevisan Catatau.

Veja a letra de ‘Ranking dos Inesquecíveis‘:

“Gastou tempo

Gastou pele

Gastou beijo numas camas frias

Gastou grana com bebida, e alguns meses de terapia

Mesmo assim, não se esqueceu de mim

Se eu tivesse dado qualquer beijinho, sexo meia boca, cê não tava na peleja

Frequentando os ambientes errados

Misturando destilados com gelo e tristeza

Para de tentar me achar na sua vida solteira

Não é que ninguém beija bem

Não é que ninguém faz gostoso

O problema é a ex que cê tem

Que é foda na cama e nunca negou fogo

Não é que ninguém beija bem

Não é que ninguém faz gostoso

O problema é a ex que cê tem

Que é foda na cama e nunca negou fogo

No ranking dos inesquecíveis eu sigo no topo“

Ouça ‘Ranking dos Inesquecíveis‘:

Recentemente Simone Mendes comparou vida de artista com ‘prisão’

A cantora Simone Mendes falou recentemente sobre saúde mental dos artistas, sobretudo no universo sertanejo. A cantora comparou a rotina intensa das estrelas da música a uma “prisão sem grades”. Em entrevista ao site Conceito Sertanejo, Simone entrou em detalhes sobre como a vida na estrada é solitária e desgastante, comparando a vida dos artistas com a dos presidiários.

“Tenho uma ideia que retrata a história do artista. A gente vive numa prisão sem grades. Nossa cadeia é o quarto e camarim. Chegamos numa cidade, e a nossa produção é a carcereira, que me tranca dentro do quarto. Depois, vou para o camburão, que é o carro me leva até o local do evento, e depois me leva de volta para prisão. Tem a condicional que é ver a multidão, subir no palco e me alegrar um pouco, tomar um banho de sol. Por isso falo que é uma prisão sem grades”, explicou Simone Mendes.

A declaração da artista veio em um contexto de crescente preocupação com a saúde mental entre artistas sertanejos, especialmente após o anúncio de que Zé Neto, da dupla com Cristiano, suspendeu as atividades com a música por 90 dias para tratamento de doenças como depressão e síndrome do pânico. Simone também mencionou o cantor Gusttavo Lima, que recentemente declarou que tem vontade de reduzir o número de shows para que possa passar mais tempo com a família.

Simone Mendes também falou sobre importância de os artistas se cuidarem para manterem a saúde mental proporcionando o melhor para o público. “Temos que tomar muito cuidado com essa vida louca que a gente leva. Não tem coisa melhor do que voltar para casa e ter um colo. O sucesso, quando chega, tira muita coisa boa das nossas vidas”, afirmou.

A reflexão da cantora ganhou apoio nas redes sociais, incluindo a colega Paula Fernandes, que comentou sobre as dificuldades de conciliar a vida pessoal com a carreira artística. A cantora reconheceu que, apesar de todo o brilho e glamour, a vida dos artistas é marcada por privações que muitas vezes passam despercebidas pelo público.

Fernanda Frühauf – Supervisionada por Marcelo de Assis