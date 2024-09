Marina Ruy Barbosa será Suzane von Richthofen em nova série do Prime Video

A atriz Marina Ruy Barbosa está prestes a encarar um dos papéis mais desafiadores de sua carreira: ela vai interpretar Suzane von Richthofen na nova série do Prime Video, intitulada Tremembé.

A produção, que promete balançar as estruturas dos fãs de dramas criminais, vai retratar a vida de detentas na famosa Penitenciária Feminina de Tremembé, localizada no interior de São Paulo. Baseada em histórias reais, a série terá uma abordagem fictícia para mergulhar no cotidiano, cheio de reviravoltas, daquelas que habitam o local. As informações são de Lucas Pasin, do Splash UOL.

Marina Ruy Barbosa viverá Suzane von Richthofen, a jovem que chocou o Brasil ao ser condenada pelo assassinato dos próprios pais. O enredo vai acompanhar a personagem desde seus primeiros dias na penitenciária, quando começou a cumprir a pena que a colocou sob os holofotes da mídia.

Para interpretar a polêmica figura, Marina está se preparando intensamente e promete entregar uma performance que vai mexer com o público.

As gravações da série estão previstas para começar ainda este ano, e Marina já tem mostrado muita dedicação. Não é de hoje que a atriz tem mostrado seu talento, mas esse papel pode ser um divisor de águas em sua carreira, já que é um dos mais complexos e delicados.

Não é só a preparação emocional que impressiona: Marina também está imersa em um trabalho de pesquisa para entender a vida de Suzane dentro do presídio, assim como os aspectos legais e sociais que envolveram o caso.

Inovação na Estética e Nova Abordagem da História

Diferente das outras produções que abordaram o caso von Richthofen, a série Tremembé vai além do crime em si, buscando explorar a convivência das presidiárias em um ambiente cheio de regras, tensões e alianças. A estética promete ser inovadora, diferenciando-se das versões anteriores, como os filmes estrelados por Carla Diaz, que foram um sucesso e renderam muitas discussões nas redes sociais.

A série quer fugir do óbvio e apostar em uma narrativa mais imersiva e humana. Segundo o colunista Lucas Pasin, a produção vai se destacar por trazer um olhar mais profundo sobre as condenadas, em vez de apenas focar no sensacionalismo do crime.

Isso abre uma janela para histórias comoventes, mostrando que as mulheres ali encarceradas também possuem passados, sonhos frustrados e arrependimentos. A proposta é que o público veja a realidade de Tremembé com novos olhos.

O Prime Video está apostando alto na série, e a escolha de Marina Ruy Barbosa para viver Suzane certamente levanta expectativas.

A atriz, que sempre surpreende com sua versatilidade, já está sendo aguardada pelos fãs para esse papel tão emblemático. Afinal, ver Marina em um contexto tão diferente de seus trabalhos anteriores promete ser uma experiência imperdível para os espectadores que amam séries dramáticas.

E aí, vai encarar esse mergulho no universo de Tremembé? Parece que Tremembé tem tudo para se tornar a próxima sensação do streaming, e não podemos perder essa estreia por nada!

Djenifer Henz – Supervisionada por Marcelo de Assis