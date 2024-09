Atriz Marina Ruy Barbosa será Suzane Von Richthofen em série

Nesta sexta-feira (6), o Prime Video anunciou a participação de Marina Ruy Barbosa em sua nova série. A atriz, que recentemente encerrou seu contrato fixo com a Rede Globo para se dedicar a projetos por obra, interpretará Suzane Von Richthofen em “Tremembé”. A série é inspirada em eventos reais ocorridos na penitenciária, conhecida por abrigar criminosos envolvidos em casos de grande impacto nacional.

Além de Suzane Von Richthofen que será interpretada pela atriz Marina Ruy Barbosa, a série abordará outros ex-detentos notórios, como os irmãos Cravinho, o casal Nardoni e Elize Matsunaga.

Segundo informações do jornal O Globo, as gravações devem começar ainda este semestre, sob a direção de Vera Egito. A produção é baseada nos livros “Elize Matsunaga: A Mulher que Esquartejou o Marido“ e “Suzane: Assassina e Manipuladora“, ambos de Ulisses Campbell, que co-assina o roteiro com Juliana Rosenthal, Thays Berbe, Maria Isabel Ioio e a própria Vera.

Até o momento, série “Tremembé” não tem uma data de estreia definida.

Conheça a Trajetória de Marina Rui Barbosa

Marina Ruy Barbosa nasceu no Rio de Janeiro e conquistou reconhecimento e sucesso ao longo de sua carreira. Conhecida por suas atuações em novelas da Rede Globo, como Totalmente Demais e O Sétimo Guardião, ela consolidou seu nome no cenário televisivo nacional.

Seu último papel na Rede Globo foi Amor de Mãe (2019–2020), quando interpretou a personagem Betina. A trama abordou questões sociais e emocionais, a atriz recebeu elogios pela sua atuação. Recentemente, Marina expandiu seus horizontes ao finalizar seu contrato fixo com a emissora para se dedicar a projetos pontuais.

Relembre o caso

Suzane von Richthofen foi condenada pelo assassinato de seus pais, Manfred Albert e Marísia, ocorrido na madrugada de 31 de outubro de 2002. Eles foram mortos por Daniel Cravinhos, namorado de Suzane, e seu irmão, Cristian, enquanto dormiam em sua casa em um bairro nobre de São Paulo.

A história já foi retratada em outras produções, como os filmes A Menina que Matou os Pais (2021), O Menino que Matou Meus Pais (2021) e A Menina que Matou os Pais: A Confissão (2023), todos encomendados pelo Prime Video e estrelados por Carla Diaz.

Fernanda Frühauf – Supervisionada por Marcelo de Assis