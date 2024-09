Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este domingo (8/9)

O QUE FAZER COM OS LOUCOS?

Data estelar: Mercúrio em quincunce com Netuno e Plutão.

O que se pode fazer diante de uma pessoa que, ciente de ter cometido um equívoco, em vez de consertar o que fez passa a vociferar acusações de ter sido você, a testemunha, a que cometeu o equívoco?

Respirar fundo, adotar um semblante sereno, mimetizado com o cenário, sem se defender nem cair na tentação de vociferar também tentando denunciar o absurdo da situação, e talvez de vez em quando fazer alguns gestos discretos de compreensão da loucura alheia, aguardando que o fel raivoso dessa pessoa se esgote.

Aos loucos, não importa quão desvairada seja a argumentação, a gente deve sempre dar a razão, e dar bastante corda, porque é inevitável que se enrolem sem nossa ajuda, porque qualquer oposição que lhes apresentemos eles e elas utilizarão contra nós.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Não vai ser do seu jeito, mas vai ser de um jeito que não deixará saudades por não acontecer da forma com que sua alma imaginava. Mantenha seu coração e mente abertos ao que der e vier, porque dará e virá muita coisa.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Leve a sério a alegria, se é que um paradoxo desses pode ser compreendido pela alma. Acontece apenas que a alegria e o divertimento são partes essenciais da construção de uma vida saudável e próspera. É sério.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Você comprovará o quanto foi inútil ter gastado tanta energia em preocupações que se mostraram infundadas, e isso há de servir para, no futuro, você encurtar dramaticamente o tempo gasto nesse exercício da preocupação.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Todo dia é uma nova surpresa, todo dia vem uma informação que comprova que o futuro no qual nossa humanidade anda ingressando não tem referência alguma em nada do que já foi experimentado. Às vezes, isso dá medo.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Nem tudo está no devido lugar que você adoraria, mas isso não significa que esteja tudo errado. Sua alma precisa ampliar o conceito de tempo envolvido para que tudo retorne ao lugar desejado, pois, isso é inevitável.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Esse aperto que dá na barriga provocado pelo medo de não dar conta do recado, se mostrará fútil e inútil. Mantenha a presença de espírito e se convença de que já possui tudo que precisa para seguir em frente.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

A vida deve ser levada a sério, mas não ao ponto de o coração se endurecer e enrijecer, porque isso faria com que você se comportasse com um rigor que afastaria as pessoas que são necessárias aos seus empreendimentos.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

O bem comum será sempre superior ao bem pessoal, e nossa humanidade sabe bem disso, e é nossa vergonha continuar colocando o bem pessoal sempre acima do bem comum. Assuma o compromisso de lutar pelo bem comum.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Dessa vez, ao invés de você fazer o que deseja, faça o que seja necessário, mesmo que a necessidade contrarie seus desejos. De vez em quando é preciso fazer esse tipo de sacrifício, em nome de algum bem maior.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Não importa que você não consiga fazer uso imediato das informações que modificam totalmente seu entendimento sobre o que acontece. O que importa é que você comece, aos poucos, a fazer uso dessas.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Os apertos são temporários e sua alma não precisa gastar sequer uma gota de ansiedade com esses, porque tão rápidos quanto foram para surgir se desvanecerão no ar e serão apenas pó e esquecimento logo mais. Logo mais.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Não se trata de você prosperar como resultado de um golpe de sorte, mas de aproveitar todas e cada uma das oportunidades que a vida lhe oferece, com seus habituais mistérios, para que abra passagem com sua força.