Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta segunda (9/9)

A INTERDEPENDÊNCIA.

Data estelar: Mercúrio ingressa em Virgem.

Quando nossa humanidade alcançar o entendimento fundamental de que nosso reino é um organismo criativo da natureza cujos participantes, nós mesmos, precisamos comungar no bem comum por própria e livre vontade, já que nenhum instinto nos conduzirá a essa condição, então e somente então conseguiremos a façanha de celebrar o sucesso alheio como se fosse o próprio, porque aquilo que afeta, negativa ou positivamente, a um ser humano, de muitas maneiras é compartilhado por todos os outros.

Os ricos, por isso, têm pesadelos com a miséria, e os miseráveis sonham com riquezas; a saúde de alguns promove melhorias e bem viver em todos, e as doenças dos muitos diminuem o vigor e o ânimo de todos.

Uma coisa é certa, seja de forma consciente ou inconsciente, não podemos nos livrar da interdependência que conecta a tudo e a todos.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Você tem disponíveis todos os instrumentos necessários para realizar suas pretensões imediatas, tanto quanto também as que requerem investimentos a longo prazo para serem satisfeitas. Tenha mais confiança em seu taco.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Sempre haverá alternativas disponíveis, mas a alma só as perceberá se houver desapego do vício das queixas e lamúrias, que são entoadas antes mesmo de se começar a fazer algo que seja uma alternativa a isso. Ou não?

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

De vez em quando é preciso mudar os móveis de lugar, porque, afinal, é por isso que se chamam de móveis, para sua alma poder brincar de os movimentar e com isso atualizar o senso de dinâmica que melhora tudo o mais.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Procure se informar direito sobre o que acontece, tome distância das fofocas e da desinformação que circula à solta nas redes sociais. Se você quiser mesmo conhecer a realidade, precisa selecionar melhor as informações.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Procure movimentar os recursos, porque a dinâmica manterá a bola em jogo e, assim, você não se deterá para se preocupar com o andamento das coisas. Tenha em mente que sua situação é parte integrante da situação do mundo.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

É preciso colocar em marcha alguns confrontos e discórdias para as pessoas despertarem da letargia em que se encontram, mas sem exagerar na nota, porque isso seria contraproducente. Conflito na dose certa, isso sim.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Conversas sinceras e íntimas com sua própria alma são necessárias para deter o impulso de acreditar em suas mentiras. Afinal, todo mundo, em maior ou menor grau, usa mentiras, porém, acreditar nelas é um passo arriscado.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Nem sempre é possível selecionar as pessoas com que você anda numa parte do caminho. Em alguns casos são os mistérios da vida que fazem essa seleção para você, e talvez sejam pessoas com que sua alma não simpatiza.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Procure se movimentar o máximo possível, porque nesta parte do caminho é preferível que você erre por exagerar na dose da ação do que continuar esperando pelo momento perfeito para atuar em nome de suas pretensões.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Fazer boas perguntas é um ótimo primeiro passo para ampliar seu conhecimento sobre a realidade. Quem faz boas perguntas tem meio caminho andado para a obtenção de respostas satisfatórias. Foque nas perguntas.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

É importante investigar as suspeitas, porque assim você vai verificar que grande parte dessas é inexistente, a não ser em sua própria mente, que prefere acreditar nas suspeitas do que nos fatos comprováveis. Aí não!

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Confrontos, discórdias e desavenças não são necessariamente situações negativas, porque apesar de desconfortáveis elas servem para sua alma encarar os fatos com mais realismo, e menos romantismo. Melhor assim.