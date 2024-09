Jennifer Hudson anuncia álbum natalino ‘The Gift of Love’

Nesta sexta-feira (6), a cantora e atriz Jennifer Hudson anunciou seu primeiro álbum natalino, The Gift of Love, que tem lançamento para 18 de outubro.

Segundo a People, a estrela contou a novidade compartilhando um trailer no Instagram, que a mostrava cantando uma versão jazzística de Jingle Bells enquanto colocava presentes debaixo de uma árvore de Natal.

“Mal posso esperar para que seja seu!”, ela legendou a postagem.

O álbum, o primeiro de J Hud pela Interscope Records, terá covers como The Christmas Song, O Holy Night, Winter Wonderland, Little Drummer Boy, My Favorite Things, Go Tell It on the Mountain, Jingle Bells e Auld Lang Syne ao lado de faixas originais.

A apresentadora do Jennifer Hudson Show também recrutou o namorado Common para se juntar a ela na nova música Almost Christmas, enquanto o quinteto sul-africano The Joy aparece no clássico Carol of the Bells.

Vale destacar que The Gift of Love será o primeiro álbum de Hudson em 10 anos, cujo talk show está programado para retornar em 16 de setembro para uma terceira temporada.

Seu último disco, JHUD, foi lançado em 2014 e quebrou o Top 10 da parada de álbuns da Billboard 200.

Vale lembrar que em 2021, ela fez um cover de Christmas (Baby Please Come Home) de Darlene Love, quando disse à People na época que a temporada de festas era sua “época favorita do ano”.

“Não é nenhum segredo que o Natal é minha época favorita do ano e uma das coisas que mais amo nele é a música natalina. Para mim, trata-se de criar um sentimento de amor e carinho para celebrar a temporada, então espero que essa música possa fazer exatamente isso para todos, especialmente para meus fãs incríveis e persistentes que têm pedido aquele álbum de Natal!”, disse.

Naquele mesmo ano, ela falou à revista sobre o poder da retribuição.

“É uma coisa tão natural para mim”, ela diz sobre isso fazer parte de sua educação. “Acho que teria que dar esse crédito à minha mãe, que foi o que me incentivou a fundar a Julian D. King Gift Foundation, porque viemos de uma família de doadores.”, finalizou.

A Julian D. King Gift Foundation realiza vários eventos anualmente em Chicago para ajudar crianças de todas as origens, foi criada em homenagem ao falecido sobrinho de Hudson, que foi morto em 2008 junto com sua mãe e irmão.

Confira:

