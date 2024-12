Fã processa Deolane Bezerra após perder R$ 1 milhão em apostas online

Uma seguidora da advogada e influenciadora digital Deolane Bezerra entrou com um processo na Justiça após perder R$ 1 milhão em apostas promovidas pela influenciadora em seu Instagram. Segundo informações do site OFuxico, o caso envolve Arianny Rosa Pereira, moradora de Goiás, que afirma ter vendido bens pessoais para sustentar o vício nas apostas.

De acordo com o jornal Folha de S. Paulo, o processo foi iniciado no Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO) em 2 de setembro, poucos dias antes da prisão de Deolane, que ocorreu como parte da Operação Integration.

Arianny argumenta que as postagens feitas pela advogada e influenciadora em suas redes sociais a levaram a acreditar na confiabilidade das apostas. Como resultado, ela mergulhou profundamente no universo dos jogos, apostando grandes somas de dinheiro e enfrentando perdas significativas.

Arianny Rosa Pereira afirma que o impacto financeiro causado pelas apostas foi devastador. Em seu depoimento, ela detalha que chegou a perder um valor total de R$ 1 milhão ao seguir as recomendações de jogos promovidos por Deolane.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Deolane Bezerra (@dra.deolanebezerra)

Acreditando na legitimidade das apostas divulgadas pela influenciadora, Arianny passou a apostar repetidamente, o que resultou em prejuízos financeiros cada vez maiores.

Ainda segundo Arianny, as publicações de Deolane faziam com que as apostas parecessem uma oportunidade confiável e segura.

A seguidora conta que foi levada a vender bens pessoais para sustentar o vício e continuar jogando, além de precisar quitar dívidas que surgiram como consequência direta dessas apostas. Ela declarou que, em momentos de desespero, acreditava que conseguiria reverter as perdas e recuperar o dinheiro investido, o que nunca aconteceu.

Diante dessa situação, Arianny entrou com uma ação judicial contra Deolane, solicitando uma indenização de R$ 50 mil por danos morais. Alega que sua confiança nas postagens da influenciadora foi a principal causa de seus problemas financeiros, e que seu vício em apostas foi agravado pela promoção constante de jogos nos perfis de Deolane nas redes sociais.

Deolane Bezerra e repercussão do caso

De acordo com o site OFuxico, o processo traz à tona uma discussão importante sobre a responsabilidade de influenciadores digitais que promovem jogos de apostas. Nos últimos anos, muitos influenciadores têm sido criticados por divulgar plataformas de jogos sem enfatizar os riscos financeiros envolvidos, o que pode levar os seguidores a se envolverem em apostas de maneira irresponsável.

A defesa de Deolane Bezerra ainda não se pronunciou oficialmente sobre o processo. No entanto, especialistas apontam que o caso de Arianny Rosa Pereira poderá estabelecer um precedente importante na relação entre influenciadores digitais e a promoção de produtos e serviços que podem prejudicar financeiramente seus seguidores.

Além do processo de Arianny, Deolane enfrenta outras questões judiciais, incluindo sua recente prisão na Operação Integration. A operação investiga atividades ilícitas ligadas à divulgação de jogos de apostas e lavagem de dinheiro.

O caso de Deolane Bezerra continua a gerar grande repercussão tanto na mídia quanto nas redes sociais, e a ação judicial movida por Arianny é mais um capítulo dessa complexa história.

A expectativa é que o desfecho do caso traga à tona novas discussões sobre a necessidade de regulamentação mais rígida para a publicidade de jogos de apostas online, especialmente por influenciadores com grande alcance nas redes sociais.

Djenifer Henz – Supervisionada por Marcelo de Assis