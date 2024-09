Fernanda Torres pode concorrer ao Oscar 2025 

Fernanda Torres, uma das mais respeitadas atrizes brasileiras, tem a chance de fazer história no cinema mundial. Seu nome está sendo fortemente cotado para uma indicação ao Oscar 2025 de Melhor Atriz, graças à sua impressionante atuação no filme Ainda Estou Aqui, dirigido por Walter Salles.

A performance da atriz tem sido amplamente elogiada pela crítica especializada, e o longa, que estreou no prestigiado Festival de Veneza, foi recebido com entusiasmo, aplaudido de pé por dez minutos.

Se a indicação se confirmar, será um momento de grande simbolismo, pois Fernanda terá a oportunidade de “vingar” sua mãe, Fernanda Montenegro, que também foi indicada ao Oscar em 1999, pelo filme Central do Brasil, dirigido pelo mesmo Walter Salles.



Na época, a atuação de Montenegro era considerada uma das favoritas para vencer o prêmio de Melhor Atriz, mas acabou perdendo para Gwyneth Paltrow, que venceu por sua performance em Shakespeare Apaixonado. Muitos críticos ainda consideram essa derrota como uma das grandes injustiças da história do Oscar.

O filme Ainda Estou Aqui é baseado no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva, que conta a trágica história de seu pai, o político Rubens Paiva. Interpretado por Selton Mello, Rubens foi preso, torturado e morto durante o regime militar no Brasil.

A obra aborda os horrores e traumas vividos pela família, e é nesse contexto que Fernanda Torres assume o papel de Eunice Paiva, mãe de Marcelo. Sua atuação foi descrita como uma das mais intensas e emocionantes de sua carreira.

De acordo com os críticos, Fernanda Torres é o coração emocional do filme, entregando uma performance profunda e comovente. A maneira como ela traz à tona a dor, a força e a resiliência de uma mãe que perdeu o marido para um regime opressor tem sido destacada como um dos pontos altos da produção.

A atriz conseguiu transmitir com maestria a complexidade de sentimentos vividos por Eunice, que além de sofrer a perda do marido, teve que lidar com as consequências políticas e sociais do evento. A crítica especializada, tanto nacional quanto internacional, considera a performance de Fernanda como um forte concorrente na corrida pelo Oscar.

Fernanda Torres em “Ainda Estou Aqui”: Uma performance aclamada

O filme de Walter Salles, assim como a atuação de Fernanda Torres, tem atraído a atenção de veículos importantes da mídia internacional. A Variety, uma dos sites de informações mais influentes de Hollywood, incluiu o nome de Fernanda em sua lista de possíveis indicadas ao Oscar.

Nessa lista, a atriz brasileira aparece ao lado de grandes nomes da indústria cinematográfica, como Angelina Jolie, que concorre por seu trabalho no filme Maria, Julianne Moore, por O Quarto ao Lado, e Demi Moore, por A Substância.

Embora a competição seja acirrada, apenas cinco atrizes serão oficialmente indicadas, e Fernanda Torres já se destaca como uma forte candidata. Sua presença em listas de pré-indicações como a da Variety é um sinal claro de que a atriz e o filme estão sendo levados a sério na temporada de premiações.

Além disso, a produção de Ainda Estou Aqui também pode ganhar destaque em outras categorias, como Melhor Diretor para Walter Salles e Melhor Filme Estrangeiro, o que reforça ainda mais as chances de Fernanda Torres ser reconhecida pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas.

Com uma carreira sólida e um trabalho impecável em Ainda Estou Aqui, Fernanda Torres tem tudo para ser uma das grandes surpresas da próxima edição do Oscar, dando continuidade ao legado de sua mãe e reafirmando o talento brasileiro no cinema internacional.

Djenifer Henz – Supervisionada por Marcelo de Assis