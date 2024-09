Ella Bleu Travolta presta homenagem emocionante à mãe com nova canção

Ella Bleu Travolta, filha de John Travolta e da falecida Kelly Preston, lançou sua nova e tocante canção, ‘Little Bird’, no dia 6 de setembro, uma data especial que também marca o aniversário de casamento de seus pais.

A jovem de 24 anos dedicou a música à sua mãe, Kelly Preston, que faleceu em julho de 2020 devido a um câncer de mama. A canção é repleta de emoção, com Ella Bleu Travolta cantando com sua voz delicada e angelical enquanto faz uma tributo comovente à mãe.

“Passarinho, não chore / você ficaria um pouco antes que eu voasse?” ela canta. “Como eu sei? Como eu cresço? / Eu apenas vivo um dia de cada vez / Eu só preciso ouvir você dizer / Passarinho, não chore / Ouça minha canção de ninar. Vai ficar tudo bem,” diz a música.

O ator John Travolta expressou seu orgulho pelo lançamento e destacou o significado especial da data. “Essa música e vídeo são uma homenagem à mãe dela, e também é meu aniversário de casamento com Kelly”, afirmou o ator. “É uma das faixas do próximo álbum dela que ajudei a produzir – espero que todos gostem!”

No videoclipe, Ella Bleu Travolta apresenta vídeos caseiros comoventes de sua infância, mostrando momentos com John, Kelly, seu irmão mais novo, Benjamin Travolta, de 13 anos, e seu irmão falecido, Jett Travolta. As imagens incluem John, em seu uniforme de piloto, cumprimentando a família no avião, momentos de diversão em uma loja de brinquedos, danças, brincadeiras na piscina e celebrações familiares.

Ella Bleu Travolta falou sobre a música nas redes sociais

“‘Little Bird’ é uma música sobre um momento lindo da minha vida”, compartilhou Ella em seu perfil no Instagram. “Passei os últimos dois anos refletindo sobre o que queria transmitir com essa música, e ela acabou sendo escrita em uma noite. É uma celebração da vida,” comentou a cantora.

Fernanda Frühauf – Supervisionada por Marcelo de Assis