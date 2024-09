Paris Hilton lança álbum 18 anos após disco de estreia

Nesta sexta-feira (6), Paris Hilton lançou seu novo álbum Infinite Icon, 18 anos após seu álbum de estreia. O disco pop, conta com vários colaboradores que incluem Megan Thee Stallion, Rina Sawayama, Sia e Meghan Trainor.

“Eu realmente coloquei o meu coração e alma para fazer este segundo álbum para os meus fãs incríveis, e mal posso esperar que todos vocês finalmente ouçam”, escreveu na legenda o Instagram ainda em julho.

“Mesmo quando vou às sessões de autógrafos da minha linha de perfumes e a todas essas coisas ao redor do mundo, meus produtos, meus livros, me sinto como uma estrela pop o tempo todo. Então este é apenas o próximo nível com este álbum.”, disse Paris.

De acordo com a Billboard, o álbum Infinite Icon começou a ser pensado após ela, Sia e Miley Cyrus apresentarem “Stars Are Blind” no especial de ano novo de Miley em 2023.

“A primeira vez que cantei na frente dela, eu estava pirando. Eu acho que esta é a maior compositora e cantora do nosso tempo, e estou cantando na frente dela – e sou tão tímida, mas ela literalmente trouxe à tona algo em mim que eu nem sabia que tinha. Antes eu estava mais com a voz de bebê e muito ofegante e meio que com vibrações de Marilyn [Monroe]. E então, com este álbum, eu me senti como uma mulher.”, afirmou Paris sobre Sia.

Sobre seus planos futuros, ela disse à publicação que tem alguns shows ao vivo planejados e que embora seu foco principal seja a família e seus negócios, ela adoraria tocar no Coachella (“isso seria icônico”) e fazer música com Charli XCX. “Eu sou a brat original”, afirmou com naturalidade.

“Toda vez que falo com [Charli], ela fica tipo, ‘Vocês sempre foram uma grande inspiração para minha música’. Então eu penso que faz muito sentido para nós fazermos uma música juntas” , revelou.

“Minha carreira de DJ definitivamente teve uma grande influência em mim e na minha vida e na produção deste álbum. Atuar ao redor do mundo em festivais de música, para milhares de pessoas e estar no palco e realmente prestar atenção ao que faz as pessoas se moverem e como criar aqueles momentos inesquecíveis na pista de dança – eu queria trazer essa mesma energia para o álbum.” , contou.

“Ser o modelo para a celebridade moderna, e realmente redefinir o que isso significa e ser pioneira em um novo tipo de celebridade, e ser alguém que combina moda, mídia, negócios e cultura pop em uma marca pessoal poderosa – sinto orgulho disso”, concluiu.

Ouça: