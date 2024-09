The Weeknd fala sobre sua conexão com o Brasil - (crédito: TMJBrazil)

O cantor The Weeknd se apresenta em São Paulo no sábado (7) e nesta sexta-feira (6), falou sobre sua conexão com o Brasil.

O canadense mencionou a importância do público brasileiro para os próximos passos de sua carreira em uma entrevista exclusiva à Billboard Brasil.

“Posso falar por todos os artistas quando digo que é difícil colocar em palavras o amor e a energia que o povo brasileiro expressa quando você está no palco”, afirmou.

“Você sente a música tão profundamente. São Paulo e Rio me lembraram que as frequências que irradiamos como músicos são importantes. Eles me lembram porque eu queria fazer música: para me conectar. Vou passar o resto da minha vida sabendo disso.”, revelou.

Vale lembrar que o show será transmitido ao vivo. A transmissão ocorrerá no canal oficial do artista no YouTube a partir das 21h,

The Weeknd revela nome do álbum que fecha trilogia ‘After Hours/Dawn FM’

Nesta quarta-feira (4), The Weeknd compartilhou que está se preparando para o capítulo final de sua trilogia After Hours. O cantor revelou o nome do terceiro álbum em um vídeo que estabelece o desfecho o arco de história musical.

Vale destacar ainda que Hurry Up Tomorrow não tenha uma data oficial de lançamento, Abel Tesfaye preparou a sequência de After Hours (2020) e Dawn FM (2022) com mais uma elaborada história.

“Ontem foi há quatorze anos… Prendemos a respiração, caindo em um mar cintilante nas primeiras horas da noite”, exibe o texto do vídeo no Instagram.

“Tentamos limpar as feridas com melodias e luzes, uma bandagem à prova de balas para proteger o que está por baixo”, continuou. “Num lugar onde as estações nunca mudam, onde o tempo deixou de existir. Mas é aí que reside o problema. Hoje você se sentiu como um giro sem fim, continuo distorcendo a verdade, imune às tonturas, entorpecido às náuseas. O que está por baixo – grita em silêncio.”

“Eu me olho no espelho e me sinto velho e novo, preso no limbo e incapaz de me mover. Ainda não me enfrentei. Mais músicas poderiam ajudar, mas o que me resta a dizer? Ai de mim na minha gaiola dourada, certo? Exatamente aquilo que uma vez me tornou invencível falhou comigo no cenário mundial. Um novo trauma veio à tona, abrindo comportas… quando o dia de hoje acabar, descobrirei quem sou.”, finalizou.

De acordo com um comunicado de imprensa anunciando o álbum, ele representa “o ápice criativo do projeto, servindo como o terceiro e último capítulo elaborado com temas existenciais e autorreferenciais, como pode ser visto nos últimos teasers visionários que deixaram os fãs na expectativa pela parte final deste álbum”.

Vale lembrar que no mês passado, Abel postou um vídeo enigmático de três minutos, mostrando uma criança animada digitalmente rastejando por uma mansão assustadora. Um teaser anterior também foi divulgado em julho que dizia que “existem três capítulos neste conto”,

O cantor fará um show especial e único no Estádio Morumbi, em São Paulo, no sábado (7), que será transmitido ao vivo pelo YouTube; 10% da receita líquida das vendas de produtos no evento e online para o Brazilian Soul Fund. Essa iniciativa é voltada para ajudar famílias locais a se reerguerem após desastres naturais e enchentes no sul do Brasil.

Segundo a Billboard, Abel Tesfaye também está prestes a abrir a experiência Halloween Horror Nights no Universal Studios em Los Angeles, The Weeknd: Nightmare Trilogy, que estreia na quinta-feira (5) e vai até 3 de novembro.