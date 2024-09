Christina Aguilera comenta sobre aniversário de 25 anos de seu 1º álbum

O álbum de estreia de Christina Aguilera comemorou recentemente seu aniversário de 25 anos de lançamento e ela conversou com a Billboard. Segundo a publicação, o disco estreou em primeiro lugar na Billboard 200 e vendeu 8,3 milhões de cópias em todo o mundo.

Genie in a Bottle, o primeiro single liderou a Billboard Hot 100 por cinco semanas e ganhou uma indicação ao Grammy de melhor performance vocal pop feminina e Christina ganhou o prêmio de melhor artista revelação.

“É difícil acreditar que já se passaram 25 anos! Estou muito orgulhosa de como o álbum me apresentou ao mundo e de como foi bem recebido. Eu era jovem, mas sabia que queria fazer música que tivesse profundidade, significado e alcance – por isso este álbum proporcionou a plataforma de lançamento perfeita para uma carreira pela qual serei eternamente grata”, afirmou.

“Um dos meus looks mais memoráveis ??é provavelmente do videoclipe ‘Genie in a Bottle’. A calça laranja e o top bordado realmente me chamaram a atenção. Eu me diverti muito experimentando diferentes estilos no vídeo ‘Come On Over’, especialmente as calças estampadas azuis e comecei a brincar com a cor do meu cabelo. Foi apenas o começo de me divertir com meu estilo e explorar novos looks ao longo dos anos, o que ainda adoro fazer”, revelou.

“Para a capa queríamos criar algo novo e atemporal; sempre foi uma questão de manter as coisas simples e honestamente não pensamos muito na capa do álbum como fiz nos álbuns futuros. A filmagem foi relativamente rápida, mas a importância foi encontrar a essência e o momento perfeito de quem eu era naquele momento”, finalizou.

Christina Aguilera anuncia novo álbum em inglês

Em uma entrevista revelada para a edição norte-americana da revista Glamour, cuja capa estampa com toda a sua glória, Christina Aguilera não escondeu a empolgação ao falar sobre o novo projeto. “Estou acumulando músicas e morrendo de vontade de lançar-las. Só não tive tempo suficiente ainda”, confessou a cantora.

Para aqueles que estão ansiosos por mais detalhes, infelizmente Christina manteve o mistério. No entanto, só o fato de saber que novas músicas estão por vir já é motivo de celebração. Afinal, quando Christina Aguilera entra no estúdio, sabemos que vem coisa boa por aí!

O último álbum em inglês de Christina foi Liberation, lançado em 2018, que trouxe sucessos como Accelerate e Fall In Line. Desde então, os fãs têm clamado por mais músicas em inglês da cantora. E agora, após um longo período de espera, parece que finalmente esse desejo será realizado.