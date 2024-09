The Weeknd elogia Anitta

No último sábado (7), The Weeknd estreou sua nova turnê em São Paulo. O show contou com a participação de Anitta. O cantor também liberou a capa do novo álbum, Hurry Up Tomorrow.

Vale lembrar que ele se apresentou na capital paulista em outubro de 2023, quando fez dois shows com ingressos esgotados no Allianz Parque com o show After Hours Til Dawn.

Segundo a Billboard Brasil, na época, o produtor americano Mike Dean pediu a Anitta uma gravação para complementar o set especial da apresentação do canadense.

A partir do material enviado por Anitta, Abel Tesfaye compôs a música que se tornou a peça central do novo show.

“Anitta é uma grande amiga. O que ela sentiu foi tão incrível que criamos a música”, elogiou The Weeknd, em entrevista exclusiva à Billboard Brasil.

“Sabíamos que era muito especial apenas tocar no palco. Vimos um grande potencial na música e encontramos a batida, que é o coração do show”, explicou.

“Escrevi alguns versos de brincadeira e nunca imaginei que se tornariam sérios. De repente, recebi a música finalizada. Eu adorei! Me senti muito honrada e lisonjeada”, disse Anitta à publicação.

“Sempre fui uma grande fã dele e do seu trabalho. Nunca imaginei que isso aconteceria e agora é a realização de um sonho. É um pouco mais do funk brasileiro, como prometido, em todo o mundo”, finalizou.

The Weeknd fala sobre sua conexão com o Brasil

O cantor The Weeknd se apresentou em São Paulo no sábado (7) e na última sexta-feira (6), falou sobre sua conexão com o Brasil.

O canadense mencionou a importância do público brasileiro para os próximos passos de sua carreira em uma entrevista exclusiva à Billboard Brasil.

“Posso falar por todos os artistas quando digo que é difícil colocar em palavras o amor e a energia que o povo brasileiro expressa quando você está no palco”, afirmou.

“Você sente a música tão profundamente. São Paulo e Rio me lembraram que as frequências que irradiamos como músicos são importantes. Eles me lembram porque eu queria fazer música: para me conectar. Vou passar o resto da minha vida sabendo disso.”, revelou.

O show foi transmitido ao vivo. A transmissão ocorreu no canal oficial do artista no YouTube.

Vale destacar que Abel Tesfaye preparou a sequência de After Hours (2020) e Dawn FM (2022) com mais uma elaborada história.

“Ontem foi há quatorze anos… Prendemos a respiração, caindo em um mar cintilante nas primeiras horas da noite”, exibe o texto do vídeo no Instagram.

“Tentamos limpar as feridas com melodias e luzes, uma bandagem à prova de balas para proteger o que está por baixo”, continuou. “Num lugar onde as estações nunca mudam, onde o tempo deixou de existir. Mas é aí que reside o problema. Hoje você se sentiu como um giro sem fim, continuo distorcendo a verdade, imune às tonturas, entorpecido às náuseas. O que está por baixo – grita em silêncio.”

“Eu me olho no espelho e me sinto velho e novo, preso no limbo e incapaz de me mover. Ainda não me enfrentei. Mais músicas poderiam ajudar, mas o que me resta a dizer? Ai de mim na minha gaiola dourada, certo? Exatamente aquilo que uma vez me tornou invencível falhou comigo no cenário mundial. Um novo trauma veio à tona, abrindo comportas… quando o dia de hoje acabar, descobrirei quem sou.”, finalizou.

De acordo com um comunicado de imprensa anunciando o álbum, ele representa “o ápice criativo do projeto, servindo como o terceiro e último capítulo elaborado com temas existenciais e autorreferenciais, como pode ser visto nos últimos teasers visionários que deixaram os fãs na expectativa pela parte final deste álbum”.