Eminem se apresentará no MTV VMA 2024

Nesta segunda-feira (9), a MTV anunciou que Eminem retornará ao palco do Video Music Awards para abrir o evento da próxima quarta-feira (11).

De acordo com a Variety, o artista, que está empatado com Peter Gabriel no maior número de vitórias de um artista solo masculino na história do VMA, retornará aos palcos da premiação pela primeira vez desde 2022, quando se apresentou com Snoop Dogg. Ele começou a premiação pela última vez em 2010 com um dueto de seu hit Love the Way You Lie com Rihanna.

Vale destacar que as oito indicações neste ano incluem Vídeo do Ano, Melhor Hip-Hop, Canção do Verão e Performance Mais Icônica do VMA por seu medley de 2000 de Real Slim Shady e The Way I Am, que contou com mais de 100 sósias vestidos como ele.

Vale lembrar que estão confirmadas as presenças de Anitta, Karol G, LL Cool J, Shawn Mendes, Sabrina Carpenter, Chappell Roan, GloRilla, Camila Cabello, Rauw Alejandro, Benson Boone, Halsey, Lenny Kravitz e Lisa do Blackpink.

Antes confirmado para o dia 10 de setembro, o evento foi adiado para o dia 11 devido ao debate entre Donald Trump e Kamala Harris.

Eminem lança novo álbum ‘The Death of Slim Shady’

Em julho, o rapper Eminem lançou seu tão aguardado álbum The Death of Slim Shady (Coup De Grâce).

O novo disco marca o primeiro álbum de Eminem desde Music to Be Murdered By, de 2020.

Poucas horas antes do projeto chegar, Eminem revelou que o álbum é na verdade um “álbum conceitual” e pediu aos fãs que ouvissem o projeto do início ao fim como ele pretendia, sem pular para seus favoritos.

“Anúncio de serviço público: ‘death of slim shady’ é um álbum conceitual, portanto, se você ouvir músicas fora de ordem, elas podem não fazer sentido”, escreveu ele no Instagram. “Aproveite.“

Vale lembrar que Eminem deu início ao lançamento de The Death of Slim Shady com Houdini, que alcançou a segunda posição na Billboard Hot 100 por sua entrada de maior sucesso na década. Ele seguiu com Tobey com Big Sean e BabyTron no início de julho, que estreou na 95ª posição na Billboard Hot 100.

Eminem apresentou as colaborações ao longo do projeto com participações especiais de Jelly Roll, J.I.D, Skylar Grey, Bizarre, Ez Mil e muito mais.

Segundo a Billboard, mesmo aos 51 anos, ele continua sendo um titã comercial e uma das principais vozes do hip-hop, com um currículo no Hall da Fama que pode competir com qualquer um de seus colegas.