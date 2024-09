Selena Gomez fala sobre maternidade e planos para formar uma família

A cantora e atriz Selena Gomez abriu o coração sobre um dos temas que mais tem impacto em sua vida pessoal: a maternidade.

Madrinha dos dois filhos de sua prima Priscilla, Selena Gomez sempre esteve próxima da experiência de criar uma família. “Ela mantém isso real“, diz a atrize e cantora sobre compartilhar com a sua prima as dificuldades e alegrias de ser mãe. No entanto, na última semana, durante uma entrevista a Vanity Fair, a cantora fez uma revelação que surpreendeu: devido a problemas de saúde, ela não poderá ter filhos biologicamente.

“Eu nunca disse isso“, disse Selena Gomez, “mas infelizmente não posso carregar meus próprios filhos. Tenho muitos problemas médicos que colocariam minha vida e a do bebê em risco. Isso foi algo que tive que lamentar por um tempo“. A notícia, embora difícil de processar inicialmente, foi dita de maneira tranquila e sem sentimentalismo. Selena Gomez explicou que, apesar da tristeza inicial, ela encontrou conforto e esperança em outras alternativas para se tornar mãe.

“Não é necessariamente do jeito que eu imaginei“, admitiu a estrela de Only Murders in the Building. “Eu pensei que aconteceria do jeito que acontece para todos. [Mas] estou em um lugar muito melhor com isso agora. Acho uma bênção que existam pessoas dispostas a ajudar, seja por meio de barriga de aluguel ou adoção, que são duas grandes possibilidades para mim.” Ela enfatizou sua gratidão por essas alternativas, afirmando que está animada para o que o futuro lhe reserva. “No final do dia, não me importo. Será meu. Será meu bebê“, concluiu, emocionada.

Selena Gomez falou também falou sobre família

Quanto à pressão familiar, Selena Gomez deixou claro que sua família não a pressiona para casar, nem ela coloca esse peso sobre seu relacionamento com o produtor musical Blanco. “Nós sempre garantimos que estamos protegendo o que temos, mas não há regras”, afirmou. “Eu quero que ele sempre seja ele mesmo. Eu sempre quero ser eu mesma,” completou a atriz.

A cantora também reforçou sua independência pessoal e profissional. “Não vou mudar meu nome, não importa o que aconteça. Eu sou Selena Gomez. É isso“, declarou, deixando claro que, apesar das transformações em sua vida, sua essência permanecerá inalterada.

Fernanda Frühauf – Supervisionada por Marcelo de Assis