Seventeen foi o 1º grupo de K-pop headliner do Lollapalooza Berlim

No último domingo (8), o grupo de K-pop Seventeen foi a atração principal do Lollapalooza Berlim, na Alemanha.

De acordo com o Korean Herald, o grupo apresentou um show de 90 minutos, performando 19 faixas e compartilhando momentos emocionantes com o público.

O show começou com faixas animadas como Super e Don Quixote, e continuou com músicas vibrantes como Darl+ing, Ready to Love, Rock With You e Left & Right. Vale destacar as performances de Clap, Maestro e Hot.

Com direito a uma banda ao vivo, eles entregaram apresentações potentes, incluindo Fighting da unit especial BSS.

“Estamos muito felizes e emocionados por finalmente estar aqui depois de saber quanto tempo vocês esperaram por nós. Não esperávamos que vocês cantassem junto tão bem. É realmente incrível e comovente. Nunca esqueceremos vocês”, afirmaram no palco.

Segundo a publicação, o público respondeu com entusiasmo, cantando não apenas as músicas em inglês, mas também as letras em coreano.

Durante a apresentação, foram vistos muitos banners com nomes de membros do Seventeen e mensagens de apoio escritas em coreano.

O grupo Seventeen, foi o único grupo de K-pop convidado para o Lollapalooza Berlim deste ano.

Entre as atrações do festival deste ano, estavam Sam Smith, o DJ Martin Garrix, o cantor e compositor Burna Boy e a dupla de pop eletrônico The Chainsmokers.

A apresentação do Seventeen foi transmitida ao vivo através do seu canal oficial no YouTube.

Vale lembrar que o grupo está se preparando para lançar seu 12º mini-álbum em outubro e embarcar em uma turnê mundial.

Nesta próxima quinta-feira (11), acontece o MTV Video Music Awards 2024 em Nova York, onde o Seventeen foi indicado na categoria de melhor grupo.

SEVENTEEN anuncia turnê ‘Right Here’ nos Estados Unidos

Nesta terça-feira (6), o grupo SEVENTEEN anunciou as datas nos Estados Unidos de sua turnê mundial Right Here por meio da plataforma de fãs Weverse e suas contas nas redes sociais.

Após dar início à turnê com duas datas consecutivas começando em 12 de outubro no Estádio Goyang na Coreia do Sul, o grupo de K-pop seguirá para os Estados Unidos para fazer nove shows em cinco cidades diferentes.

As datas começam na Allstate Arena em Rosemont, Illinois, em 22 e 23 de outubro; seguidas pela UBS Arena em Belmont Park, Nova York, em 25 e 27 de outubro; Frost Bank Center em San Antonio, Texas, em 31 de outubro e 1º de novembro; Oakland Arena em Oakland, Califórnia, em 5 e 6 de novembro; antes de encerrar com um show final no BMO Stadium em Los Angeles em 9 de novembro.

Vale destacar que essas datas serão as primeiras do SEVENTEEN nos Estados Unidos desde o encerramento de sua turnê mundial BE THE SUN em Newark, em 2022. Além da turnê que começa em outubro, o grupo também deve lançar seu 12º mini-álbum neste período.

Segundo a Billboard, as fãs que não puderem comparecer aos próximos shows do SEVENTEEN, há outra maneira de vivenciar o grupo. Itens do grupo, assim como BTS, TOMORROW X TOGETHER, ENHYPEN e mais artistas de K-pop estão em exposição até 15 de setembro no Grammy Museum em Los Angeles. A exposição interativa HYBE: We Believe in Music exibe roupas usadas pelos grupos em seus videoclipes.