Ed Sheeran deve lançar novo álbum em 27 de setembro

O cantor Ed Sheeran lançará ‘+-=÷× (TOUR COLLECTION)’ em 27 de setembro. O anúncio foi na noite deste domingo, 08, após a emocionante etapa final de sua Mathematics World Tour 2024 em Chipre, na Europa, onde ele encantou seus fãs.

A ‘+-=÷× (TOUR COLLECTION)’ compila algumas das principais músicas de Ed Sheeran de sua década de álbuns matemáticos. O lançamento estará disponível em CD, 2x LP em vinil azul brilhante, também estará disponível para download e nas principais plataformas digitais. Os formatos físicos incluirão acesso a notas de voz exclusivas do cantor, e uma nova linha de produtos relacionados também estará à venda.

Ed Sheeran, um artista marcou época no mercado musical, vendeu quase 200 milhões de álbuns ao redor do mundo, iniciou sua turnê recorde Mathematics em Dublin em 2022. Desde então, ele levou seu show para o mundo, realizando impressionantes 133 apresentações até o momento.

O cantor tem retorno previsto ao Brasil ainda este mês. Ed Sheeran realizará dois shows no país em setembro, incluindo uma apresentação em São Paulo e outra no Rio de Janeiro, durante o Rock In Rio. O dono do hit ‘Shape Of You‘ anunciou uma nova série de shows europeus para 2025, que marcará a etapa final de sua turnê Mathematics, que deve continuar a quebrar recordes e fazer história.

A pré-venda do álbum ‘+-=÷× (TOUR COLLECTION)’ já está disponível no site do artista, e alguns itens relacionados também estão disponíveis. O álbum de estúdio contém algumas das maiores músicas da carreira de Ed Sheeran até hoje, além de acesso oculto a memorandos exclusivos de Ed, disponíveis somente na compra do vinil ou CD.

A1. The A Team

A2.Lego House

A3. Give Me Love

A4. Sing

A5. Don’t

B1. Thinking Out Loud

B2. Bloodstream

B3. Photograph

B4. Tenerife Sea

B5. I See Fire

C1. Castle On The Hill

C2. Shape Of You

C3. Galway Girl

C4. Perfect

C5. Happier

C6. Dive

D1. I Don’t Care with Justin Bieber

D2. Beautiful People feat. Khalid

D3. Afterglow*

D4. Bad Habits

D5. Shivers

D6. Eyes Closed

