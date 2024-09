Kylie Minogue revela turnê internacional para 2025 e novos lançamentos

Kylie Minogue estaria se preparando para uma turnê em 2025, prometendo uma série de shows espetaculares que a levarão a diversas partes do mundo. Após o sucesso de seu álbum Tension (2023) e sua residência em Las Vegas, a cantora de “Love At First Sight” está pronta para se apresentar no Reino Unido, na Austrália e na América.

Uma fonte próxima à artista revelou à coluna Bizarre do jornal The Sun: “Kylie expressou claramente seu desejo de retornar à estrada além dos shows em Vegas e dos festivais deste verão. Conhecida por seus espetáculos grandiosos, ela planeja manter esse padrão em sua próxima turnê,” disse a fonte que não teve o nome divulgado.

Graças ao sucesso de Tension, o orçamento da turnê aumentou, permitindo a Kylie Minogue criar um show ainda mais impressionante. “Kylie está colaborando com vários promotores e pretende oferecer performances inesquecíveis para seus fãs”, completou a fonte.

Além das emocionantes notícias sobre a turnê, a artista de 56 anos também está preparando novas músicas. “Kylie esteve no estúdio durante todo o ano e, junto com o anúncio da turnê, mais músicas serão lançadas. Não é apenas um novo single, mas algo que vai surpreender os fãs“, acrescentou outra fonte.

Kylie Minogue falou em entrevista sobre seu próximo álbum

Nos últimos meses, Kylie Minogue colaborou com artistas como Sia em ‘Dance Alone‘, Bebe Rexha e Tove Lo em ‘My Oh My‘, Orville Peck em ‘Midnight Ride‘ e The Blessed Madonna em ‘Edge of Saturday Night‘. Em julho, ela mencionou que os fãs não terão que “esperar muito” por um novo álbum.

Durante uma entrevista na BBC Radio 2, Kylie Minogue disse à apresentadora Zoe Ball: “Eu gosto de me manter ocupada e sempre ter algo novo para oferecer. Então, pode apostar que este é apenas o começo de muitas novidades. Não será preciso esperar muito tempo,” explicou a cantora.

Kylie Minogue não realiza uma turnê pelo Reino Unido desde 2019, mas ela indicou que haverá shows ao vivo no caminho. “Seria lógico ter uma turnê no Reino Unido para dar vida a toda essa nova música”, afirmou a artista.

Com grandes expectativas para a turnê e novos lançamentos musicais no horizonte, Kylie Minogue está pronta para mais uma fase que deve ser emocionante de sua carreira.

Relembre um dos maiores sucessos da cantora:



Fernanda Frühauf – Supervisionada por Marcelo de Assis