Kate Middleton revela que terminou quimioterapia

Nesta segunda-feira (9), Kate Middleton anunciou que terminou o tratamento contra o câncer.

“À medida que o verão chega ao fim, não consigo dizer o alívio que é ter finalmente concluído o meu tratamento de quimioterapia”, afirmou.

“Os últimos nove meses foram incrivelmente difíceis para nós como família”, disse em comunicado. “A vida como você a conhece pode mudar em um instante e tivemos que encontrar uma maneira de navegar nas águas tempestuosas e nas estradas desconhecidas. A jornada do câncer é complexa, assustadora e imprevisível para todos, especialmente para aqueles mais próximos de você.”, revelou.

Segundo a Variety, a declaração foi acompanhada por um vídeo de Kate com o marido e os filhos postado nas redes sociais.

“Fazer o que posso para ficar livre do câncer agora é o meu foco. Apesar de ter terminado a quimioterapia, o meu caminho para a cura e recuperação total é longo e devo continuar a levar cada dia como ele vier”, continuou.

“No entanto, estou ansiosa por voltar ao trabalho e empreender mais alguns compromissos públicos nos próximos meses, quando puder”, disse.

“William e eu estamos muito gratos pelo apoio que recebemos e tiramos grande força de todos aqueles que nos estão a ajudar neste momento. A bondade, empatia e compaixão de todos têm sido verdadeiramente humildes”, agradeceu.

“A todos aqueles que continuam a sua própria jornada contra o câncer – eu permaneço convosco, lado a lado, de mãos dadas. Da escuridão, pode vir luz, então deixe essa luz brilhar”, finalizou.

Vale lembrar que no dia 22 de março foi publicado o vídeo do anúncio de Kate Middleton revelando seu diagnóstico de câncer.

Segundo uma fonte da revista People, a Princesa de Gales “escreveu cada palavra sozinha”.

Kate Middleton viaja com a família após diagnóstico de câncer

Em março, Kate Middleton e a família foram para Anmer Hall, em Norfolk, para tirar férias.

De acordo com o Entertainment Tonight, William, Kate e os três filhos saíram de Adelaide Cottage, em Windsor, de helicóptero. O site informou que eles passariam as férias escolares de Páscoa na propriedade Sandringham Estate.

“William e eu estamos fazendo de tudo para processar e lidar com isso em particular, por nossos filhos. Como vocês podem imaginar, isso levou tempo. Levou tempo para que eu me recuperasse de uma grande cirurgia e iniciar meu tratamento. Mas, o mais importante: levou tempo para explicarmos tudo a George, Charlotte e Louis de forma apropriada, garantindo que vou ficar bem“, afirmou.

Vale lembrar que o Page Six já havia divulgado que eles não compareceriam ao culto religioso do feriado na Capela de São Jorge.

Confira:

