Anahí comenta sua volta à TV mexicana

Na última quinta-feira (5), a cantora Anahí anunciou sua volta à televisão mexicana, como jurada do programa da Televisa, Quién és la Máscara?.

Vale lembrar que ela começou sua carreira na telinha com apenas dois anos de idade como estrela infantil do programa Chiquilladas e depois se tornou protagonista de novelas e com o RBD ganhou fama mundial.

A artista viralizou nas redes sociais ao postar um vídeo em seu Instagram andando pelos corredores e estúdios por quais cresceu.

“É um daqueles lugares onde você chega e cheira a memórias, cheira a minha infância. Que forte!”, disse Anahí emocionada ao entrar na emissora.

Vale lembrar que a cantora e atriz fez uma pausa após se casar com o político mexicano Manuel Velasco, com quem tem dois filhos. Em 2023, a turnê de reencontro do RBD marcou sua volta aos palcos.

Anahí falou sobre o RBD em entrevista a revista mexicana Quién.

“Não estou no controle do que está acontecendo, nem posso controlar os sentimentos ou pensamentos das outras pessoas. O que posso te dizer é que fico com os momentos lindos, com os momentos divinos, com cada sorriso que vi nas pessoas que vieram nos ver, com cada estrelinha na testa, com cada chapéu rosa, com cada alma que vi ali completamente aberta cantando Salvame. Vou carregar bem alto a bandeira do RBD pelo resto da minha vida, como sempre fiz, e todos vocês sabem disso”, disse.

RBD relança ‘Celestial’ em vinil colorido translúcido

O grupo mexicano RBD está relançando seu terceiro álbum de estúdio, intitulado Celestial. Lançado originalmente em 2016, este disco foi gravado na época em Los Angeles (EUA) e na Cidade do México, com produção assinada por Carlos Lara e Armando Ávila.

A banda também gravou uma versão especial de Celestial para sua base de fãs no Brasil, que foi gravada em português e lançada em 4 de dezembro de 2006 e recebeu o título Celestial (Versão Brasil).

Agora, o RBD está relançando Celestial em uma edição especial em vinil colorido translúcido pela Universal Music, que já está disponível no Brasil pela Umusic Store pelo valor de R$ 249,90.

Vale lembrar que Celestial é um trabalho que combina pop latino com rock, e dividiu opiniões entre os críticos. Algumas canções foram elogiadas por sua cativante sonoridade, enquanto outros apontaram semelhanças com a “fórmula” usada nos álbuns anteriores do RBD.

Ser O Parecer é um dos singles mais marcantes de Celestial, alcançando o topo das paradas em várias partes do mundo. Já Bésame Sin Miedo e Dame são outros singles que conquistaram os fãs e mostraram a energia característica do RBD.

