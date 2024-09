blink-182 lança a segunda parte do álbum ‘ONE MORE TIME…’ - (crédito: TMJBrazil)

Depois de surpreender os fãs com faixas inéditas como ‘ALL IN MY HEAD‘ e ‘NO FUN‘, o blink-182 adiciona seis novas músicas à sua obra “ONE MORE TIME… “, que conquistou o primeiro lugar na Billboard 200 em 2023.

Este lançamento é um agradecimento do blink aos seus fãs dedicados por um ano incrível, além de celebrar o single “ONE MORE TIME… PART-2“, que igualou o recorde de mais semanas no topo da parada Alternative Airplay, com impressionantes 20 semanas na liderança.

“ONE MORE TIME… PART-2” está disponível em várias edições físicas, além da versão digital disponível nas plataformas de streaming. Entre as opções estão a 2 LP COMPLETE DELUXE EDITION (com todas as 27 faixas disponíveis em vinil azul, em um Gatefold Jacket com um Inserto Impresso) e a 1 LP DELUXE TRACKS ONLY (com 10 faixas prensadas em vinil pela primeira vez — incluindo 8 novas e 2 faixas bônus anteriormente disponíveis apenas digitalmente). A edição DELUXE TRACKS ONLY será lançada em vinil vermelho, em um Jacket Padrão com Inserto Impresso.

“ONE MORE TIME… PART-2” marca o retorno do blink-182

A parte dois do álbum não marca apenas o retorno da formação icônica do blink-182 — Mark Hoppus, Tom DeLonge e Travis Barker — desde 2011, mas também inicia o retorno mais impactante da década para a banda. No ano passado, o álbum estreou em #1 na Billboard 200, garantindo o terceiro #1 da carreira da banda nessa parada. Com esse sucesso estrondoso, “ONE MORE TIME…” encerrou 2023 como “o maior álbum de rock do ano,” acumulando mais de 1 bilhão de reproduções.

O álbum também foi bem recebido pela crítica. A revista Rolling Stone destacou em uma resenha: “Os pioneiros do pop-punk da Califórnia relembram o som de seus álbuns mais amados… ONE MORE TIME… oferece a oportunidade perfeita para uma nova investida: a atitude irreverente, a música que define o gênero, e os sonhos de estrelas do rock.” Outros veículos como SPIN e KERRANG! também celebraram o álbum, destacando sua consistência e energia.

Ouça o álbum completo no Spotify:

Fernanda Frühauf – Supervisionada por Marcelo de Assis