Beyoncé e o disco “Cowboy Carter” ficam fora do Country Music Awards 2024

Beyoncé e seu álbum “COWBOY CARTER” (2024) foram deixados de fora dos Country Music Awards 2024, a principal cerimônia de premiação do gênero nos Estados Unidos. A academia do evento divulgou a lista de indicados nesta segunda-feira, 09.

O artista com mais indicações é Morgan Wallen, que recebeu sete. Logo atrás, estão Cody Johnson e Chris Stapleton, com cinco cada um. Post Malone, colaborador de Beyoncé em uma das faixas do álbum, recebeu quatro indicações. Shaboozey, também parceiro da cantora no disco, foi indicado em duas categorias.

Beyoncé e seu projeto, que inclui a faixa “TEXAS HOLD ‘EM” (que liderou as paradas da Billboard), não foram indicados em nenhuma categoria.

O álbum, que faz parte do “act II” de sua atual trilogia, surgiu a partir de uma experiência vivida pela artista em 2016, durante a mesma premiação, quando subiu ao palco para cantar ‘Daddy Lessons‘ com o grupo The Clicks.

Beyoncé falou sobre o álbum em seu perfil do Instagram

No início deste ano, ao revelar a capa de “COWBOY CARTER,” Beyoncé comentou sobre o racismo que enfrentou na época.

Beyoncé expressou sua gratidão aos fãs e refletiu sobre sua história na música country: “Hoje inicia a contagem regressiva de 10 dias até o lançamento do ‘Act II’. Agradeço profundamente a todos os apoiadores de [os singles] ‘Texas Hold ‘Em’ e ’16 Carriages’. Sinto-me honrada por ser a primeira mulher negra com o single número um na parada de música country“. Ela ainda acrescentou: “Espero que, em alguns anos, a raça de um artista se torne irrelevante quando se fala sobre o lançamento de diferentes gêneros musicais“.

A cantora seguiu falando sobre como as críticas que enfrentou a inspiraram a criar o “Act II“: “As críticas que enfrentei ao entrar neste gênero me desafiaram a superar as barreiras que me foram impostas. O ‘Act II’ é o resultado de me esforçar para misturar e fundir gêneros, resultando neste trabalho“. E revelou: “Tenho algumas surpresas no álbum e colaborei com artistas brilhantes que admiro profundamente. Espero que você possa sentir meu coração e minha alma, e todo o amor e paixão que coloquei em cada detalhe e cada som“.

Beyoncé encerrou sua mensagem com um sentimento de orgulho pelo projeto: “Me dediquei a este álbum como uma continuação do ‘Renaissance’… Espero que esse projeto proporcione uma experiência, criando outra jornada onde vocês possam fechar os olhos, começar do início e não parar mais. Este não é um álbum country. Este é um álbum da Beyoncé. Este é o ‘Act II – Cowboy Carter’ e tenho orgulho de compartilhá-lo com vocês!” finalizou a cantora.

Fernanda Frühauf – Supervisionada por Marcelo de Assis