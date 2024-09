Heart remarca turnê para 2025 devido ao tratamento de câncer de Ann Wilson

Após Ann Wilson passar por um tratamento para câncer, o Heart anunciou a remarcação de sua turnê norte-americana “Royal Flush” para 2025. A vocalista da banda teve que se submeter a uma cirurgia para tratamento da doença, seguida de quimioterapia preventiva, e os médicos recomendaram um ano de pausa para sua completa recuperação.

O retorno da banda está programado para o dia 28 de fevereiro no Fontainebleau de Las Vegas, com um total de 18 datas confirmadas em cidades como Los Angeles, Phoenix, Portland, Knoxville, além de Montreal, Ottawa e Québec.

Esta será a primeira turnê do Heart desde um intervalo de cinco anos e a temporada inicial ocorreu em abril e maio nos Estados Unidos, com shows adicionais marcados para agosto e setembro. No entanto, no final de maio, a banda anunciou o adiamento das datas restantes de 2024 e também dos shows que haviam sido previamente agendados como abertura de shows das bandas Def Leppard e Journey.

Os ingressos para a turnê de 2025 já estão disponíveis, e os bilhetes comprados anteriormente serão válidos para as novas datas. A banda também planeja adicionar mais datas ao calendário.

Confira as novas datas dos shows:

28 de fevereiro – Las Vegas, NV – Fontainebleau Las Vegas

3 de março – Los Angeles, CA – Crypto.com Arena

4 de março – Sacramento, CA – Golden 1 Center

6 de março – Phoenix, AZ – Footprint Center

8 de março – West Valley City, UT – Maverik Center

9 de março – Boise, ID – ExtraMile Arena

11 de março – Spokane, WA – Spokane Arena

13 de março – Vancouver, BC – Pacific Coliseum

14 de março – Portland, OR – Moda Center

20 de março – Calgary, AB – Scotiabank Saddledome

21 de março – Edmonton, AB – Rogers Place

24 de março – Winnipeg, MB – Canada Life Centre

26 de março – Milwaukee, WI – Fórum Fiserv

28 de março – Knoxville, TN – Thompson-Boling Arena

29 de março – Charleston, WV – Charleston Civic Center Coliseum

31 de março – Buffalo, NY – KeyBank Center

2 de abril – Montreal, QC – Bell Centre

4 de abril – Ottawa, ON – Canadian Tire Centre

5 de abril – Quebec, QC – Videotron Center

Heart anunciou as novas datas nesta semana

Em uma publicação no Instagram, a banda declarou: “Mal podemos esperar para retomar a Royal Flush Tour em 2025!” Confira:

Relembre a trajetória do Heart na música

Formado em 1974 pelas irmãs Ann e Nancy Wilson, o Heart recentemente retomou as apresentações após um intervalo de cinco anos. A dupla, homenageada no Hall da Fama do Rock em 2013, a banda é conhecida por hits atemporais como ‘These Dreams‘ e ‘Alone’.

Heart se destacou rapidamente no cenário musical com seu rock poderoso e letras marcantes. Com uma série de álbuns de sucesso e uma mistura única de rock e pop, o grupo conquistou fãs em todo o mundo.

Durante a década de 1970, o Heart alcançou popularidade com álbuns como ‘Dreamboat Annie’ e ‘Little Queen’, lançando hits icônicos como ‘Barracuda’ e ‘Magic Man’. O sucesso continuou nos anos 80 com uma nova abordagem pop-rock, resultando em sucessos como ‘These Dreams’ e ‘Alone’.

A banda foi homenageada com a inclusão no Hall da Fama do Rock em 2013, um reconhecimento pelo impacto duradouro que teve na música. Após um hiato de cinco anos, o Heart retornou aos palcos e continua a atrair legiões de fãs com suas apresentações marcantes.

Fernanda Frühauf – Supervisionada por Marcelo de Assis