Carol Biazin anuncia turnê ‘No Escuro, Quem É Você?’

A cantora, compositora e multi-instrumentista Carol Biazin está se preparando para retornar aos palcos com a turnê “No Escuro, Quem É Você?”. Este novo projeto marca uma fase intensa e reveladora em sua carreira, e as vendas para a turnê já foram abertas.

A turnê é baseada no álbum duplo “No Escuro”, onde Carol explora uma ampla gama de sonoridades, transitando do R&B ao pop, além de baladas acústicas. A segunda parte do disco está prevista para ser lançada ainda este ano.

A pré-estreia da turnê será no dia 15 de dezembro na Audio, em São Paulo, seguida por uma apresentação no Vivo Rio, no Rio de Janeiro, no dia 17 de janeiro de 2025. Carol Biazin promete um setlist que incluirá seus maiores sucessos e novas faixas do álbum.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CAROL BIAZIN (@carolbiazin)

Após Duas Turnês Recentes, Carol Biazin Lança Nova Turnê Baseada no Álbum ‘No Escuro’

Recentemente, a artista realizou duas turnês bem-sucedidas, com todos os shows esgotados. A primeira, Reversa Tour, consolidou seu nome na nova geração da música, e a segunda foi uma série de shows acústicos intimistas, que atraiu mais de seis mil pessoas aos teatros do Brasil, incluindo lotações esgotadas em São Paulo e Rio de Janeiro.

Em junho deste ano, antes do lançamento de No Escuro, Carol Biazin compartilhou detalhes sobre o álbum com a Rolling Stone Brasil. Ela revelou as dificuldades enfrentadas durante a produção, destacando a faixa “Amor Traumatizado” como especialmente carregada de sentimento, esperando que o público possa se identificar com a música.

Carol descreveu o álbum como um projeto extremamente significativo, afirmando: “Este álbum é muito importante para mim. É um dos mais desafiadores que já executei, pois contém muitos pedaços meus, muitas verdades. Espero que, apesar de ser muito pessoal, ele também ressoe com você e que você possa se identificar com essas histórias.”

Ouça o álbum “No Escuro“:



Fernanda Frühauf – Supervisionada por Marcelo de Assis