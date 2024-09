Ana Castela fala sobre a primeira vez no Rock In Rio - (crédito: TMJBrazil)

Ana Castela fará sua estreia no Rock in Rio nesta edição, marcando sua primeira participação no festival. Ela se apresentará em 21 de setembro, no inédito Dia Brasil, ao lado de outros grandes nomes do sertanejo. A Boiadeira dividirá o palco com Chitãozinho e Xororó, Luan Santana e a Orquestra Sinfônica Heliópolis no Palco Mundo.

Em entrevista ao “Fantástico” da Rede Globo, Ana Castela admitiu seu nervosismo para o evento: “Deixa a gente com um pouco de medo”, revelou. Ela complementou: “Mas eu nasci pronta, preparada e querendo”.

Luan Santana também destacou a importância do Dia Brasil no Rock in Rio, ressaltando que a iniciativa faz parte das celebrações pelos 40 anos do festival. “Acho que vai ser um dia histórico, não só para a música sertaneja, mas para a música brasileira.”

Junior Lima e Simone Mendes também estão confirmados para se apresentar na mesma data. Chitãozinho expressou sua empolgação, afirmando: “Com certeza, estamos realizando um sonho. Não só nosso, é do Rock in Rio para o mundo.”

Saiba mais sobre Ana Castela

Ana Flávia Castela, conhecida como a Boiadeira, é cantora e compositora do sertanejo que ganhou reconhecimento nacional com seu estilo autêntico e inovador. Desde o início de sua carreira, em 2021 após a mesma ter publicado um vídeo cantando uma música do cantor Loubet, ela conquistou vários fãs e rapidamente se estabeleceu como uma das artistas mais ouvidas do Brasil.

Em abril deste ano Ana Castela completou 30 semanas como a artista mais ouvida do país na lista Artistas 25 da Billboard Brasil. Além de manter sua posição de destaque nesse ranking, a Boiadeira também conta com 9 hits na lista Hot 100, que mede o crescimento da audiência das músicas em serviços de streaming no país.

Sertaneja participou do vídeo promocional do evento

O vídeo “ROCK IN RIO – Deixa O Coração Falar“ é uma emocionante prévia do que está por vir no festival. Disponível no YouTube, o clipe conta com a participação especial de Ana Castela, que traz sua energia e talento únicos para a produção.

O vídeo celebra o “Dia Brasil” do Rock in Rio, programado para 21 de setembro, e destaca a importância deste evento para a música sertaneja e o cenário musical brasileiro. Com imagens vibrantes e uma trilha sonora envolvente, ‘Deixa O Coração Falar’ promete capturar a essência e a emoção do festival, convidando todos a vivenciar a magia do Rock in Rio. Confira:

Fernanda Frühauf – Supervisionada por Marcelo de Assis