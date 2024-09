Donald Glover adia última turnê como Childish Gambino 

Na última segunda-feira (9), Donald Gover anunciou o adiamento das datas de sua última turnê na América do Norte como Childish Gambino para se dedicar a sua saúde física.

“Olá a todos. Infelizmente tive que adiar o resto da turnê norte-americana para focar na minha saúde física por algumas semanas. Guardem seus ingressos. TODOS os ingressos serão homenageados para as próximas datas na América do Norte quando forem remarcados. Obrigado pela privacidade. Obrigado pelo apoio. Obrigado pelo amor.”, escreveu em sua conta no X e repostou em seu Instagram.

Vale destacar que o artista não deu mais detalhes sobre o motivo do adiamento. De acordo com a Variety, a turnê norte-americana tinha um mês restante, com a data final em Chicago, em 3 de outubro.

Em novembro, ele deve seguir para a Europa e já no próximo ano se apresentará na Nova Zelândia e na Austrália em janeiro e fevereiro de 2025.

Vale lembrar que as novas datas na América do Norte não foram anunciadas. Devido a agenda programa do artista, a publicação aponta que poderiam ser em 2025.

A New World Tour faz parte do último projeto de Glover como Childish Gambino e inclui seu último álbum, o Bando Stone and the New World, um próximo filme de mesmo nome, um re-lançamento do álbum 15.3.2020 – que ele lançou às pressas nos primeiros dias da pandemia, mas remixou e relançou com o nome de Atavista.

Segundo a publicação, a turnê emprega uma tecnologia complexa, iluminação, lasers e muito mais.

Childish Gambino, destaque do BET Awards, lança a inédita ‘In The Night’

O premiado artista Childish Gambino segue focado na divulgação de seu novo álbum Bando Stone & The New World com a inédita faixa In The Night, já disponível nas plataformas digitais pela Sony Music, via RCA Records. O single conta com as colaborações especiais de Jorja Smith e Amaarae.

Gambino, cantor, ator, diretor e compositor, foi um dos destaques da noite na premiação BET, a maior celebração do entretenimento negro nos Estados Unidos, ao estrear o trailer de seu álbum visual.

O vídeo já conta com mais de 4,7 milhões de visualizações, somando todas as redes sociais. Childish Gambino, vencedor de cinco Grammy Awards e vários Emmy Awards, é conhecido por sucessos atemporais, como Redbone, que já acumula mais de 1,7 bilhão de streams.

O artista mistura R&B, pop, rap, rock alternativo e diversos outros gêneros em seu novo álbum, que promete ser tão revolucionário quanto seus trabalhos anteriores.