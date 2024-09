DJ Klean lança single ‘Sem Parar’ em parceria com Tropkillaz e MC Carol 

Na última segunda-feira (9), foi lançado em todas as plataformas digitais o single Sem Parar, parceria entre o DJ e produtor Klean, Tropkillaz e MC Carol.

Este é o primeiro lançamento oficial do brasileiro Klean, que teve seu nome e talento descobertos no ano passado, após seu remix da faixa Rude Boy, entrar no setlist da cantora Rihanna no Super Bowl.

“SEM PARAR, marca a nova fase da minha carreira, eu encaro como um reinício. É a música onde eu apresento uma nova versão do que é o Projeto Klean, do que eu pretendo fazer daqui pra frente, mantendo a essência do que eu já fazia antes, mas com uma cara nova, com novas influências, principalmente do house, techno e vários outros estilos nessa linha. Só que mantendo a essência urbana, a essência do funk, a essência latina”, contou.

O artista sempre deixou claro a importância e referência que o duo Tropkillaz é e tem pra ele: “É uma música com Tropkillaz, que é algo bem interessante e importante, pois são os meus padrinhos musicais, é muito bom iniciar justamente com eles, que acreditam no meu trabalho, me deram muito apoio ao longo dos últimos anos”.

“Ele (Klean) chamou nossa atenção desde o início, por ter algo que é o mais raro nos beatmakers hoje em dia, estilo próprio, original e versatilidade, SEM PARAR é um verdadeiro encontro de estilos”, explicou Zegon, membro do Tropkillaz.

Já MC Carol, conhecida por sua voz e letras, é um dos grandes destaques da faixa, a artista que já trabalhou com o Tropkillaz em 2016.

“Uma das minhas músicas favoritas de performar é ‘Toca Na Pista’, parceria com o Tropkillaz e agora mal posso esperar pra incluir “SEM PARAR” no setlist”, afirmou.

Vale destacar que single é o primeiro lançamento dele pelo selo norte-americano Jupiter’s Moons, que promete mais lançamentos do artista para ainda este ano.

Emergindo da cena underground do SoundCloud, Klean, de 22 anos, vem criando sua identidade musical desde os 15 anos, cativando públicos em todo o mundo com uma de suas melhores habilidades: seu inovador som eletrônico de baile funk brasileiro.

Influenciado por Miami Bass/Electro, música Latina, Techno e Funk Brasileiro, sua música é uma fusão eletrônica vibrante de ritmos e melodias.

Vindo de Itarantim, uma pequena cidade no estado da Bahia, Klean conquistou o apoio de gigantes da música eletrônica como Skrillex, Diplo, produtores de sucesso nº 1 como Stargate e foi orientado por Tropkillaz. Seu remix de Rude Boy chamou a atenção de Rihanna, ganhando um lugar cobiçado em sua apresentação no Super Bowl LVII, marcando um momento histórico para o funk brasileiro.

Enquanto Klean continua a redefinir a música eletrônica, ele continua sendo uma inspiração para artistas em todo o mundo, convidando os ouvintes a uma jornada de exploração sonora a cada batida.

