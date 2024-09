Por que Beyoncé optou por deixar videoclipes de lado? Entenda!

Nos últimos anos, Beyoncé decidiu se afastar da produção de videoclipes, optando por lançar seus dois álbuns mais recentes, “Renaissance” e “Cowboy Carter“, sem acompanhamentos visuais.

“A música é tão rica em história e instrumentação. Leva meses para digerir, pesquisar e entender. A música precisava de espaço para respirar“, disse Beyoncé em uma entrevista à Revista GQ. “Achei importante que, em uma época em que tudo o que vemos são visuais, o mundo pudesse se concentrar na voz,” explicou a cantora.

Beyoncé destacou que os videoclipes podem acabar desviando a atenção da música. “Às vezes, um visual pode ser uma distração da qualidade da voz e da música“, prosseguiu. “Os anos de trabalho duro e detalhes colocados em um álbum que leva mais de quatro anos! A música é o suficiente.”

A dona do hit “TEXAS HOLD ‘EM” também mencionou que, em vez dos videoclipes, “os fãs do mundo todo se tornaram o visual“. Ela acrescentou: “Nós ganhamos o visual na turnê e no meu filme.”

Ao longo de sua carreira, Beyoncé lançou uma série de videoclipes icônicos, como “Crazy in Love“, de 2003, e “Run the World (Girls)“, de 2011. Muitos desses videoclipes foram reconhecidos em premiações, incluindo o vídeo de “Brown Skin Girl“, de 2019, que ganhou um Grammy de Melhor Videoclipe.

Ano passado, a artista embarcou em sua nona turnê, apoiando o álbum “Renaissance“, e lançou um filme de show intitulado “Renaissance: A Film by Beyoncé” em dezembro.

Beyoncé refletiu sobre a vida pessoal e a conexão com a música

Durante a entrevista, Beyoncé também falou sobre sua profunda conexão com a música e como ela a influencia pessoalmente. Ela descreveu o canto como uma paixão vital e uma fonte de cura, explicando: “Cantar não é trabalho para mim. Eu canto para mim. Eu amo música e amo cantar. É uma paixão profunda. Há magia na maneira como isso se sente na minha garganta, uma ressonância que vibra através de mim.“

A cantora compartilhou que, mesmo nos momentos mais difíceis, como quando está triste, doente ou ansiosa, cantar se torna seu refúgio. “Minha voz sempre foi minha companheira,” afirmou, ressaltando que a música entende seu coração, mesmo quando as palavras não são suficientes.

Além de sua relação com a música, Beyoncé também destacou a importância do autocuidado em sua vida. Ela revelou suas práticas de “domingos Cécred“, dedicados ao autocuidado, que incluem banhos com óleos essenciais, acupuntura, ventosaterapia e reflexologia. “Criar música não é trabalho para mim; é o que nasci para fazer,” disse ela

A mãe de Blue Ivy de 10 anos, e dos gêmeos Rumi e Sir de 05 anos, também se envolve em diversas atividades criativas, como pintar, decorar, nadar, escrever livros infantis e desenhar animações. Essas atividades, juntamente com a música, são essenciais para seu bem-estar e felicidade.

Fernanda Frühauf – Supervisionada por Marcelo de Assis