O Lollapalooza Brasil estreou em 2012, marcando a chegada do renomado festival de música e cultura ao cenário brasileiro. Criado nos Estados Unidos em 1991 por Perry Farrell, Pum músico e compositor estadunidense, mais conhecido como o frontman da banda de rock alternativo Jane’s Addiction. Farrell criou o festival Lollapalooza como uma turnê de despedida para o Jane’s Addiction na época; desde então tornou-se um festival anual.

O Lollapalooza expandiu-se internacionalmente e encontrou no Brasil um mercado vibrante e receptivo. Desde sua primeira edição no Jockey Club de São Paulo, o festival tem se consolidado como um dos eventos musicais mais importantes do país, atraindo grandes nomes da música mundial e oferecendo uma plataforma para novos talentos emergentes.

Ao longo dos anos, o Lollapalooza Brasil tem sido reconhecido por sua contribuição ao cenário musical nacional e internacional. O festival está em conformidade com as normas de direitos autorais e música, sendo devidamente registrado no ECAD (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição). Isso garante que os direitos dos artistas e compositores sejam respeitados e compensados de forma justa, refletindo o compromisso do festival com a legalidade e a valorização da propriedade intelectual na indústria da música.

Fernanda Frühauf – Supervisionada por Marcelo de Assis