Xuxa Meneghel lançará álbum inédito e surpreende fãs com novidades, veja: - (crédito: TMJBrazil)

Xuxa Meneghel, um dos maiores nomes do mercado da música e da televisão brasileira, assinou com a Som Livre e anunciou o lançamento de “Raridades X”, novo álbum que chega para o público na próxima terça-feira, 24 de setembro, e conta 10 faixas, sendo “Ilha Deserta” o foco do projeto.

Com carreira sólida e conceituada, Xuxa Meneghel contabiliza mais de 10 bilhões de plays nas plataformas de streaming, e depois de 8 anos do álbum “XSPB 13”, está de volta para a gravadora para continuar fazendo história junto com a música.

O projeto especial vai resgatar faixas até então disponibilizadas apenas em programas especiais, filmes e no Xou da Xuxa, além de simbolizar o retorno para a Som Livre, parceria que teve início em 1986.

“Os fãs sempre pediram alguma coisa, perguntavam por que que não tinha o disco em inglês, as músicas que não tinham saído, que só tinham saído em especiais. Então eu acho que não foi algo de retomar a minha carreira musical, mas sim de fazer um carinho para eles, que cresceram comigo, e para esse público que eu nunca quero deixar de fazer alguma coisa”, disse Xuxa Meneghel.

Saiba mais sobre o álbum de Xuxa Meneghel, “Raridades X”

O primeiro lançamento será do álbum “Raridades X”, que abre os caminhos para a retomada da parceria, e que contempla singles icônicos da carreira da artista, tais como ‘Com Amor’, ‘Astronauta de Papel’, ‘Ilha Deserta’, ‘Chefinho Mandou’, ‘Litoral’, ‘Amigo Especial’, ‘Defensores da Natureza’, ‘Você Caiu do Céu’, ‘Doce Mel’ e ‘Pé no Chão’. O momento além de trazer o lançamento também reflete uma expectativa muito aguardada pelo público fiel de Xuxa.

“A história da Som Livre se confunde com a história da Xuxa. Talvez a SL não existisse como existe hoje se não fosse a Xuxa. Trabalhar juntos em mais um projeto mostra a longevidade dessa grande parceria”, comentou Marcelo Soares, Presidente da Som Livre.

“Eu espero que o público que tenha crescido comigo, que são pais agora, continuem acreditando no meu trabalho e respeitando, a ponto de oferecer para os seus filhos que são o maior tesouro deles”, finalizou a artista sobre os próximos passos já previstos com a Som Livre após o lançamento “Raridades X“.

Veja o vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Xuxa (@xuxameneghel)