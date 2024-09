Suga, do BTS, é multado por dirigir patinete elétrico alcoolizado

Nesta terça-feira (10), Suga, do BTS, foi multado por dirigir um patinete elétrico sob a influência de álcool em agosto, afirmaram autoridades à agência de notícias sul-coreana Yonhap. Ele também já teve sua carteira de motorista suspensa devido ao mesmo incidente.

A informação chega mais de um mês depois que a estrela do K-pop de 31 anos foi interrogada pela polícia após cair de seu patinete elétrico no bairro de Hannam, no distrito de Yongsan, no dia 6 de agosto.

De acordo com Yonhap, a concentração de álcool no sangue do cantor era 0,227 por cento, quase três vezes o limite de 0,08 por cento. Segundo a Billboard, a agência de notícias também informou que, de acordo com a Lei de Trânsito Rodoviário, violações em que o índice está acima de 0,2 por cento indicam dois a cinco anos de prisão, bem como uma multa de 10 milhões de won (cerca de US$ 7.442) e 20 milhões de won (cerca de US$ 14.884).

A gravadora do BTS, BigHit, também divulgou um comunicado na época, pedindo desculpas “pela decepção causada pelo comportamento inadequado do artista”. “Como agente do serviço social durante o serviço militar, está preparado para aceitar quaisquer ações disciplinares do seu local de trabalho por causar perturbação social”, acrescentou.

No final de agosto, Suga se pronunciou novamente sobre suas ações. “É tudo culpa minha”, se manifestou pela segunda vez sobre o incidente no Weverse. “Meu descuido está dificultando a vida de todos que se preocupam comigo. Tentarei não fazer nada de errado novamente e viverei com arrependimento. Devido a esse incidente, prejudiquei muito as memórias preciosas que criei com os membros e fãs e coloquei muita pressão no nome do BTS.”, afirmou.

Vale destacar que desde o incidente, os fãs do BTS apoiaram o artista, chegando a emitir um comunicado em apoio a todos os membros do grupo nos últimos dias. “As fanbases globais de ARMYs, tanto nacionais quanto internacionais, se reuniram para afirmar em uma só voz que continuamos a apoiar todos os sete membros do BTS”, declarou em comunicado.

Suga, do BTS, pede desculpas novamente aos fãs após incidente com patinete

Suga, do BTS, publicou outro pedido de desculpas aos fãs por seu recente incidente ao dirigir um patinete bêbado.

“Gostaria de me desculpar novamente com vergonha. Peço desculpas profundamente pela decepção e mágoa do meu mau comportamento para com meus fãs e todos que me amam. Cometi um grande erro, esquecendo a responsabilidade de retribuir com ações dignas do amor que recebi.”, afirmou em uma carta manuscrita postada no Weverse.

“Na noite de 6 de agosto, cometi um erro de dirigir uma scooter elétrica depois de beber. Também peço desculpas pela confusão causada pela primeira mensagem de desculpas no dia 7 de agosto. Eu deveria ter pensado melhor e tomado mais cuidado, mas não consegui”, continuou.

“É tudo culpa minha. Meu descuido está dificultando a vida de todos que se preocupam comigo. Vou tentar não fazer nada de errado novamente e viver com arrependimento”, acrescentou.

“Devido a esse incidente, prejudiquei muito as memórias preciosas que criei com os membros e fãs e coloquei muita pressão no nome do BTS. Sinto muito e dolorido que é difícil expressar porque está causando danos aos membros e à equipe. Lamento que os membros que sempre confiaram em mim tenham dificuldades por minha causa. E eu sei a decepção que os fãs que me apoiaram e apoiam devem ter sentido”, refletiu.

“Estou cheio apenas de sentimentos de arrependimento e desculpas aos fãs que sempre me deram um amor avassalador, apesar das minhas deficiências. Sei que nenhuma palavra pode curar as feridas e a decepção sentidas pelos fãs, e estou profundamente arrependido, refletindo com o coração pesado todos os dias”, revelou.

“Mais uma vez, peço desculpas sinceramente a todos os fãs que foram feridos por minha causa. Aceitarei qualquer punição que me seja imposta, bem como todas as críticas e repreensões. Por fim, abaixo sinceramente a cabeça e peço desculpas mais uma vez por causar controvérsia social e decepcionar muitas pessoas”, finalizou.

Suga esteve na Delegacia de Yongsan na última sexta (23), onde permaneceu por três horas para um interrogatório.

Vale lembrar que Suga tem menos de um ano de serviço militar obrigatório na Coreia do Sul; ele foi designado como trabalhador do serviço social devido a uma lesão no ombro em 2020.