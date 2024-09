Dave Grohl anuncia que teve uma filha fora do casamento

O cantor Dave Grohl, da banda Foo Fighters, surpreendeu nesta terça-feira, 10, em seu perfil no Instagram, ao contar que é pai de uma menina fora do casamento com Jordyn Blum.

Na postagem, vocalista do Foo Fighters expressou seu compromisso em ser um pai amoroso e presente para o recém-nascido. Ele afirmou seu amor por sua esposa, Jordyn, e seus filhos, destacando seu desejo de reconquistar a confiança e o perdão da família.

Na mesma postagem, Dave manteve a identidade da mãe da criança em sigilo e não forneceu mais detalhes sobre a situação. Ele desativou os comentários no post e concluiu com uma mensagem de gratidão: “Somos gratos por sua consideração por todas as crianças envolvidas, enquanto avançamos juntos. Dave.“

Conheça a família de Dave Grohl

Dave Grohl é casado com Jordyn Blum desde 2003, e o casal tem três filhas: Violet, de 18 anos; Harper, de 15; e Ophelia, de 10. Este é o primeiro casamento de Jordyn, enquanto Dave foi casado anteriormente com Jennifer Youngblood, de 1994 a 1997, sem filhos desse relacionamento.

Veja o comunicado:

“Recentemente, me tornei pai de uma nova filha, nascida fora do meu casamento. Planejo ser um pai amoroso e solidário para ela. Amo minha esposa e meus filhos, e estou fazendo tudo o que posso para reconquistar a confiança deles e ganhar seu perdão. Agradecemos pela consideração com todas as crianças envolvidas enquanto seguimos em frente juntos. Dave”, escreveu o vocalista do Foo Fighters.

Fernanda Frühauf – Supervisionada por Marcelo de Assis