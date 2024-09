Larry David anuncia turnê pelos Estados Unidos

Nesta terça-feira (10), Larry David, o idealizador de Curb Your Enthusiasm anunciou mais 10 shows de sua turnê A Conversation With Larry David pelos Estados Unidos.

A turnê começará no dia 20 de setembro e termina em 5 de dezembro em Hollywood.

De acordo com a Live Nation, os shows apresentarão uma “discussão informal sobre o tempo [de David] em ‘Seinfeld’, ‘Curb’ e tudo mais”.

“Há alguns ingressos à venda para isso que estou fazendo. Realmente não é nada. Será uma total perda de tempo. Não há muitas coisas para fazer à noite. Então, acho que se você não tem nada para fazer… mas você poderia considerar jogar boliche”, anunciou David em um vídeo no Instagram.

Vale destacar que em sua parada em Nova York em abril, pouco antes do final da série Curb Your Enthusiasm, David foi questionado sobre a psicologia do programa.

“Eu não penso nisso de forma alguma. Zero. Eu apenas tento escrever programas engraçados. Isso é tudo. Nunca analisei isso”, disse ele, que mais tarde insistiu: “Não sou um intelectual. Sou apenas um idiota do Brooklyn.”

Segundo a Variety, os shows começam poucos dias após o 76º edição do Emmy Awards, onde “Curb” é indicado para série de comédia de destaque e David competirá como melhor ator principal em série de comédia.

‘Curb Your Enthusiasm’ chegará ao final após a 12ª temporada

A HBO anunciou que a série Curb Your Enthusiasm se encerra após a 12ª temporada. Criada e estrelada por Larry David, a última temporada estreia em 4 de fevereiro na HBO e HBO Max.

“À medida que ‘Curb’ chega ao fim, agora terei a oportunidade de finalmente me livrar dessa personalidade de ‘Larry David’ e me tornar a pessoa que Deus pretendia que eu fosse – o ser humano atencioso, gentil, prestativo e carinhoso que eu era até chegar eu descarrilar por retratar esse personagem maligno”, disse o comediante em um comunicado.

Na série, Larry David vive uma versão fictícia de si próprio, enfrentando as maluquices da vida de famoso com muito sarcasmo e mau humor. Vale ressaltar que o astro é um dos gênios da comédia e cocriador da sitcom Seinfeld, que revolucionou o gênero na década de 1990.

Em abril, Larry participou de um evento no Tribeca Festival falando sobre a série.

“Uma das coisas que gosto de fazer é transformar as coisas grandes em pequenas e as pequenas em grandes”, disse David sobre um episódio da temporada final. “A morte é uma grande coisa. Quando você o torna pequeno, há algo engraçado nisso. … É tão sério que quando você banaliza, fica engraçado por algum motivo.”, finalizou.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Curb Your Enthusiasm (@curbyourenthusiasm)