Beyoncé explica razão de se distanciar do público entre seus lançamentos

Nesta terça-feira (10), a cantora Beyoncé conversou com a GQ para a reportagem de capa da revista e comentou sobre o motivo dela optar por se distanciar dos olhos do público entre a divulgação de novos projetos.

“Eu crio no meu próprio ritmo, coisas que espero que toquem outras pessoas. Espero que meu trabalho incentive as pessoas a olharem para dentro de si mesmas e a aceitarem sua própria criatividade, força e resiliência.”, afirmou.

Segundo a People, a artista destacou os principais focos de sua carreira são “narrativa, crescimento e qualidade”.

“Não estou focada no perfeccionismo. Eu me concentro na evolução, inovação e mudança de percepção”, acrescentou Beyoncé.

“Trabalhar na música de Cowboy Carter e lançar este novo projeto emocionante [não parece] nada como uma prisão, nem um fardo”, disse ela.

“Na verdade, só trabalho naquilo que me liberta. É a fama que às vezes pode parecer uma prisão”, continuou Beyoncé. “Então, quando você não me vê nos tapetes vermelhos e quando eu desapareço até ter arte para compartilhar, é por isso.”

Vale lembrar que antes do Renaissance de 2022, o álbum que precedeu Cowboy Carter de 2024 em uma trilogia contínua,a cantora não lançava um álbum solo novo desde Lemonade de 2016.

Nesse período, ela lançou Everything Is Love de 2018 ao lado do marido JAY-Z, bem como com o álbum de trilha sonora The Lion King: The Gift em 2019, deixando os fãs na espera de um álbum somente dela.

“Comecei o Cowboy Carter há quase cinco anos. Preste muita atenção à minha idade na letra de ’16 Carriages’”, revelou, referindo-se à letra da música de abertura: “It’s been thirty-eight summers, and I’m not in my bed.”

“Tem sido muito bom ter o tempo e a graça de poder dedicar meu tempo a isso”, afirmou. “Inicialmente, eu ia lançar ‘Cowboy Carter’ primeiro, mas com a pandemia, havia muito peso no mundo. Queríamos dançar. Merecíamos dançar. Mas tive que confiar no tempo de Deus.”, finalizou.

Beyoncé e o disco “Cowboy Carter” ficam fora do Country Music Awards 2024

Beyoncé e seu álbum “COWBOY CARTER” (2024) foram deixados de fora dos Country Music Awards 2024, a principal cerimônia de premiação do gênero nos Estados Unidos. A academia do evento divulgou a lista de indicados na última segunda-feira, 09.

O artista com mais indicações é Morgan Wallen, que recebeu sete. Logo atrás, estão Cody Johnson e Chris Stapleton, com cinco cada um. Post Malone, colaborador de Beyoncé em uma das faixas do álbum, recebeu quatro indicações. Shaboozey, também parceiro da cantora no disco, foi indicado em duas categorias.

Beyoncé e seu projeto, que inclui a faixa “TEXAS HOLD ‘EM” (que liderou as paradas da Billboard), não foram indicados em nenhuma categoria.

O álbum, que faz parte do “act II” de sua atual trilogia, surgiu a partir de uma experiência vivida pela artista em 2016, durante a mesma premiação, quando subiu ao palco para cantar ‘Daddy Lessons‘ com o grupo The Clicks.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Beyonce? (@beyonce)