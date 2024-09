Diddy é condenado por agressão sexual: veja os detalhes

Sean “Diddy” Combs, conhecido no mundo da música como Diddy foi condenado por um juiz do estado de Michigan a pagar mais de US$ 100 milhões, cerca de R$562 milhões a Derrick Lee Cardello-Smith, que entrou com uma ação contra o rapper alegando que ele o drogou e agrediu sexualmente em 1997.

O veredito foi proferido por um juiz do Tribunal do Circuito do Condado de Lenawee, em Michigan, na última segunda-feira, 09, ordenando que Diddy pagasse mais de US$ 100 milhões a Derrick Lee Cardello-Smith, atualmente detento em Michigan, conforme registros judiciais consultados pela imprensa americana.

A juíza do caso Anna Marie Anzalone concedeu o pedido de julgamento à revelia de Cardello-Smith após a ausência de Combs na audiência virtual do dia 9 de setembro, segundo informações do jornal Detroit Metro Times.

Cardello-Smith conheceu o magnata da música enquanto trabalhava em um restaurante na área de Detroit em 1997, de acordo com a ação judicial obtida pela Variety. Durante uma festa, onde ambos estavam acompanhados de duas mulheres, Combs teria tocado em Cardello-Smith. O processo alega que Combs drogou a bebida de Cardello-Smith, causando-lhe a perda de consciência, e que posteriormente agrediu-o sexualmente naquela noite, conforme relatado no processo.

“Este homem é um criminoso condenado e predador sexual“, afirmou o advogado, “que foi sentenciado por 14 acusações de agressão sexual e sequestro ao longo dos últimos 26 anos.“

Ele acrescentou: “Seu histórico agora inclui a prática de fraude no tribunal, pois o Sr. Combs nunca teve conhecimento do caso, muito menos foi notificado sobre qualquer processo. O Sr. Combs espera que esse julgamento seja rapidamente anulado.”

O processo de Cardello-Smith é o mais recente em uma longa série de problemas legais enfrentados por Diddy, que já foi processado por seis mulheres — incluindo a ex-namorada Cassie — por agressão e abuso sexual, acusações que o homem de 54 anos nega. A ação movida por Cassie foi resolvida em novembro de 2023.

Recentemente, sua ex-namorada, Yung Miami — com quem ele teve um relacionamento entre 2021 e 2023 — comentou sobre seu próprio tempo com o rapper.

“Não posso falar sobre algo que não vivi“, disse a rapper do City Girls um programa de televisão americano. “Não posso comentar sobre essas alegações porque eu não estava presente na época. Não conheço a pessoa mencionada, e essa não foi minha experiência.” Ela acrescentou que, quando “todas essas coisas surgiram, eu apenas precisei fazer uma pausa e me concentrar no que é importante.”

Diddy teve outros problemas com a justiça americana

No dia 25 de março, agentes federais da Homeland Security Investigations (HSI) realizaram mandados de busca nas propriedades de Diddy em Los Angeles e Miami, conforme confirmado por várias fontes policiais ao jornal NBC News.

A notícia sobre a investigação surgiu após Combs enfrentar alegações de má conduta sexual em ações judiciais movidas por vários acusadores desde novembro, com o músico negando as acusações.

“Acusações repugnantes foram feitas contra mim por indivíduos que buscam um pagamento rápido”, escreveu ele em uma declaração publicada no Instagram em dezembro. “Deixe-me ser absolutamente claro: eu não cometi nenhuma das atrocidades que estão sendo alegadas. Lutarei pelo meu nome, minha família e pela verdade.”

O advogado de Diddy se manifestou sobre o caso

No dia seguinte à execução dos mandados nas propriedades de Diddy em Los Angeles e Miami, seu advogado fez uma declaração.

“Ontem, houve um uso excessivo de força militar durante a execução dos mandados de busca nas residências do Sr. Combs“, afirmou o advogado Aaron Dyer em uma declaração no início deste ano ao site E! News. “Não há justificativa para a demonstração excessiva de força e hostilidade das autoridades ou a forma como seus filhos e funcionários foram tratados.”

O advogado também destacou que Diddy “nunca foi detido, mas conversou e cooperou com as autoridades.”

“Apesar das especulações da mídia, nem o Sr. Combs nem seus familiares foram presos, nem sua capacidade de viajar foi de alguma forma restrita“, continuou o advogado. “Essa emboscada sem precedentes — combinada com uma presença midiática avançada e coordenada — leva a uma pressa prematura para o julgamento do Sr. Combs e não é nada mais do que uma caça às bruxas baseada em acusações sem mérito feitas em processos civis.”

O advogado também expressou a intenção de Diddy de se defender. “Não houve qualquer constatação de responsabilidade criminal ou civil em relação a essas alegações”, acrescentou. “O Sr. Combs é inocente e continuará a lutar todos os dias para limpar seu nome.”

