Joe Jonas e Sophie Turner encerram o processo de divórcio

O tumultuado processo de divórcio entre Joe Jonas e Sophie Turner foi concluído nesta semana. Após negociações intensas, o cantor e a ex-atriz britânica, conhecida por Sansa, seu papel na série Game of Thrones chegaram a um acordo final, formalizado por um juiz, conforme revelado em documentos legais obtidos pelo site de notícias TMZ.

Embora os detalhes do acordo permaneçam confidenciais, é conhecido que o casal buscou mediação para resolver questões relacionadas aos bens e à custódia dos filhos.

Agora oficialmente solteiros, Joe Jonas e Sophie Turner já seguiram em frente em suas vidas amorosas. Sophie Turner está atualmente em um relacionamento com o aristocrata britânico Peregrine Pearson, enquanto Joe Jonas visto recentemente com a atriz libanesa Laila Abdallah.

O relacionamento entre Joe Jonas e Sophie Turner começou em 2016, com o noivado anunciado no ano seguinte. O casamento ocorreu em 2019 em uma cerimônia em Las Vegas. O casal tem duas filhas: Willa, nascida em 2020, e Delphine, nascida em 2022. Eles sempre foram discretos quanto à privacidade das filhas, evitando compartilhar fotos ou detalhes pessoais nas redes sociais.

Jonas solicitou o divórcio em setembro de 2023, após quatro anos de casamento. No mesmo período, Turner processou Jonas, requerendo que os filhos fossem devolvidos à Inglaterra, pedindo o “retorno imediato de crianças removidas ou retidas indevidamente.”

Em outubro de 2023, o ex-casal chegou a um acordo de custódia temporária, permitindo que suas filhas dividissem o tempo entre a Inglaterra e os Estados Unidos.

Joe Jonas: novo álbum solo “cheio” de colaborações e novas vozes

O cantor Joe Jonas está preparando um novo álbum solo, mas não está trabalhando nele sozinho.

Em uma entrevista ao Entertainment Weekly publicada nesta terça-feira, 13, o músico confirmou que seu novo álbum, Music For People Who Believe In Love, está recheado de colaborações. “Nós enchemos de participações“, disse Jonas. “Eu estava alcançando muitas pessoas diferentes porque eu senti que queria ter outras narrativas e outras vozes e muitos duetos.”

Além disso, Joe Jonas acrescentou: “Senti que algumas das músicas precisavam da voz de outra pessoa. Muito deste álbum é falar em terceira pessoa ou ter uma conversa com uma versão fictícia de mim mesmo, ou uma pessoa fictícia na minha vida. Ser capaz de ter essa [outra] voz criando isso foi realmente especial.”

O último álbum de Joe Jonas, lançado em 2011, chegou à 15ª posição na Billboard 200 e foi o único lançado de forma independente dos Jonas Brothers.