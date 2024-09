Jessica Simpson lançará série documental sobre sua vida e carreira

Jessica Ann Johnson, conhecida artisticamente como Jessica Simpson, é uma artista americana nascida em 1980. Iniciou sua carreira musical na adolescência, assinando um contrato com a Columbia Records em 1997 aos 17 anos. Seu álbum de estreia, “Sweet Kisses” (1999), fez grande sucesso, especialmente com o single “I Wanna Love You Forever“. Ela consolidou sua fama com álbuns subsequentes como “Irresistible“ (2001) e “In This Skin” (2003), que geraram sucessos como “Irresistible” e “With You“. Sua carreira musical foi marcada por uma mistura de pop e country.

Além da música, Jessica Simpson expandiu sua carreira para a atuação. Ela estrelou filmes como “The Dukes of Hazzard“ (2005) e “Employee of the Month” (2006), e sua popularidade cresceu com o reality show Newlyweds: Nick and Jessica, que destacou seu casamento com o cantor Nick Lachey e ofereceu um olhar mais pessoal sobre sua vida.