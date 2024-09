Integrantes do NewJeans pedem volta de ex-CEO da ADOR

Nesta quarta-feira (11), as integrantes do NewJeans exigiram que a Hybe reintegrasse Min Hee-jin como CEO da agência de gestão do grupo feminino, ADOR.

“O que queremos é a ADOR original liderada por Min Hee-jin, onde a gestão e a produção se moviam em uníssono”, disseram as cinco membros através da transmissão ao vivo do YouTube, pedindo abertamente a reintegração de Min pela primeira vez.

De acordo com a Yonhap, a transmissão ao vivo ocorreu cerca de duas semanas depois que a ADOR removeu Min do cargo de CEO, citando a necessidade de separar gestão e produção, após uma disputa de meses entre Min e Hybe, que possui uma participação de 80% na gravadora.

Vale lembrar que o conflito entre Min e a Hybe veio à tona em abril, quando ela foi acusada de conspirar para tomar o controle da ADOR para romper com sua empresa e levar o NewJeans com ela.

Min negou as acusações, revidando a Hybe por supostamente discriminar o NewJeans em favor de outros artistas da Hybe.

“Se você entendeu bem a nossa mensagem, desejo que Bang e Hybe tomem a sábia decisão de retornar (ADOR) ao que era no dia 25 de setembro”, disse Minji, referindo-se a Bang Si-hyuk, presidente de Hybe.

Danielle disse que só espera que a Hybe pare de “assediar” Min. “Honestamente, tenho muita pena dela e vejo a Hybe como uma empresa desumana.”, afirmou.

“Min não é apenas a pessoa que produz nossa música, mas também alguém que faz do NewJeans quem nós somos”, disse ela, mencionando que Min é “parte integrante” da identidade do grupo e ela é “insubstituível”.

Segundo o Korea Herald, Hyein, a mais jovem do grupo, disse que os membros souberam da substituição de Min através de reportagens na mídia, já que a Hybe não divulgou a notícia com antecedência, o que a fez se sentir “desrespeitada”.

As integrantes disseram que sentem pelos seus fãs pelo conflito persistente e estão com medo de não conseguirem fazer a música que desejam.

Vale destacar que na semana passada, um grupo de fãs do NewJeans também enviou uma carta aberta à Hybe e à ADOR, apelando à reintegração de Min como CEO e expressando preocupações sobre como a mudança de gestão poderia impactar o futuro do grupo.

Desde sua estreia em 2022, NewJeans alcançou o estrelato rapidamente, lançando uma série de canções de sucesso, incluindo Attention, Hype Boy, Super Shy, Ditto e Supernatural.

NewJeans atinge marca de 5 bilhões de streams no Spotify

O grupo de k-pop NewJeans acumulou 5 bilhões de streams no Spotify até agosto, de acordo com informações da agência Ador.

O grupo alcançou o feito em cerca de dois anos e um mês desde sua estreia. Vale lembrar que foi estabelecido um recorde mundial do Guinness em março do ano passado por atingir a marca de 1 bilhão no menor tempo para uma banda de K-pop. Atualmente, elas possuem mais de 16 milhões de ouvintes mensais na plataforma.

O quinteto tem 13 músicas com mais de 100 milhões de reproduções, liderado por OMG que tem mais de 700 milhões. No último domingo (1), Super Shy atingiu a marca de 600 milhões, tornando-se a terceira música depois de OMG e Ditto a somar este número.

Vale destacar que Super Shy é uma das faixas principais do segundo EP do NewJeans, Get Up, e permaneceu no Hot 100 da Billboard e no Top 100 oficial de singles do Reino Unido por oito e nove semanas, respectivamente, chegando ao número 48 e ao número 52.

Em maio, o grupo de k-pop NewJeans lançou o single album How Sweet. O disco reúne duas músicas, uma homônima e outra b-side intitulada Bubble Gum.

Minji, Hanni, Danielle, Haerin e Hyein também lançaram um videoclipe para a nova faixa.

O single também ganhou um performance vídeo, onde o grupo foca na coreografia da música.