Alex Kapranos diz que música pop está “um pouco obsoleta”

Alex Kapranos, vocalista do Franz Ferdinand, expressou sua opinião em uma entrevista, dizendo que a música pop está se tornando “um pouco obsoleta”

O grupo, conhecido pelo hit “Take Me Out“, anunciou o lançamento de seu primeiro álbum de estúdio desde “Always Ascending“ (2018), intitulado “The Human Fear”. O single principal, ‘Audacious’, já está disponível. Alex Kapranos observa que os fãs de música parecem estar cada vez mais em busca de “grandes bandas ao vivo” como English Teacher, Fontaines DC e o próprio Franz Ferdinand.

Em uma entrevista à Revista NME, Alex comentou sobre o cenário atual da música popular: “É claro que as coisas entram e saem de moda, não é? No momento, parece haver uma fome por uma boa banda que saiba tocar; que tenha uma crueza e complexidade nelas. Ele continuou: É a energia humana que você só obtém de um conjunto de pessoas em pé no palco e trocando isso entre elas.“

Ele citou a banda English Teacher, que recentemente conquistou o Mercury Prize, e expressou sua admiração por bandas como Fontaines DC e Sprints, destacando que algo mágico acontece quando esses grupos tocam juntos. Alex Kapranos enfatizou: “Não importa o quão sofisticada seja sua produção pop no Ableton, você nunca vai capturar aquela coisa especial que acontece quando as pessoas tocam juntas.”

Alex Kapranos também observou que, embora o pop tenha visto muitos desenvolvimentos positivos nos últimos 10 ou 15 anos, ele está começando a parecer um pouco ultrapassado. “Sinto que há um desejo genuíno pela crueza e pela profundidade que você só pode obter de uma banda,” acrescentou.

Alex Kapranos revelou detalhes do novo álbum do Franz Ferdinand

Sobre o novo álbum do Franz Ferndinand, que será lançado em 10 de janeiro, Alex mencionou que o LP incluirá sons novos e experimentais, bem distantes do estilo de “Audacious“. Ele brincou: “Não vou revelar muito agora porque ainda falta um pouco de tempo para o álbum ser lançado, mas direi que esse não é o único som que você terá no álbum – está bem longe disso em alguns casos.“

Ele concluiu com uma nota de humor, “Eu não acho que há uma única música que você vai ouvir no álbum e não vai pensar, ‘Oh, é Franz Ferdinand?’ Ao mesmo tempo, eles vão pensar, ‘Oh, eles realmente fizeram isso?’ Isso não quer dizer que eu comece a fazer rap ou algo assim.”

Saiba mais sobre o “The Human Fear”

O novo álbum do banda “Franz Ferdinand” foi gravado no AYR Studios, na Escócia. O álbum conta com 11 faixas que exploram medos humanos profundos e como superá-los pode moldar e impulsionar nossas vidas. Produzido por Mark Ralph, que já havia colaborado anteriormente com a banda no álbum “Right Thoughts, Right Words, Right Action (2013)”, “The Human Fear” promete apresentar o Franz Ferdinand em sua forma mais direta e vibrante, abraçando o ápice pop característico da banda.

O primeiro single, ‘Audacious’, foi filmado no Barrowland, em Glasgow, um local icônico para a banda, e o vídeo foi dirigido por Andy Knowles, colaborador de longa data. Sobre a faixa, Alex Kapranos explicou: “É sobre ter uma resposta audaciosa quando você sente que o tecido da existência está se desfazendo ao seu redor. Ser ousado.” Knowles acrescentou sobre o vídeo: “Após ouvir ‘Audacious’ pela primeira vez, imediatamente senti que era uma música que precisava de um vídeo comemorativo. Quis expandir a abordagem que adotamos em ‘Curious’ em 2022, contrastando alguns dos momentos mais sombrios da vida com uma explosão de diversão quando você vê as coisas através de uma lente ‘audaciosa’.”

Fernanda Frühauf – Supervisionada por Marcelo de Assis