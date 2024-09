BK’ e Bella Campos estão namorando, diz jornal

Nesta quarta-feira, 11, o jornal Extra informou que o rapper BK’ e a atriz Bella Campos estão namorando desde abril deste ano. O relacionamento foi finalmente revelado após vários rumores. Bella Campos, de 26 anos, inclusive foi vista no show de “ICARUS: A Apoteose 2024″, no Rio de Janeiro, acompanhada por Ana Gomes, mãe do rapper.

Segundo uma fonte do jornal, BK’ e Bella Campos foram vistos demonstrando afeto em público durante uma festa na cobertura do artista em Copacabana, na semana passada. A fonte confirmou que o casal se mostrou bastante unido, com direito a beijos. Bella Campos tem procurado manter sua vida pessoal em baixo perfil após o fim do relacionamento com MC Cabelinho, que terminou devido a uma suposta traição.

Embora BK’ já tenha colaborado com o funkeiro na música “Reflexo” do álbum “Ainda“, lançado em 2020, os dois agora não se seguem mais nas redes sociais. Recentemente, na última terça-feira, Bella Campos foi fotografada na Praia de São Conrado com o ator Caio Manhente, com quem trabalhou na novela “Vai Na Fé”, da Rede Globo, de 2023. Apesar de terem trocado beijos no passado, eles são apenas amigos agora.

Em uma publicação no Instagram, a atriz falou sobre o corpo do rapper: “Ta fortinho heim“, comentou Bella Campos. Veja:

Saiba mais sobre os novos projetos do BK’

Enquanto isso, BK’ está focado em seu próximo projeto musical. O artista, conhecido por hits como “Músicas de Amor Nunca Mais” e “Universo”, está preparando seu quinto álbum, com lançamento previsto ainda para este ano. Em uma entrevista à Rolling Stone Brasil, ele mencionou sua intenção de explorar novas sonoridades e conceitos. BK’ tem sido visto em sessões de estúdio com os produtores Diaz, JXNV$, Nansy Silvvz e $amuka.

Fernanda Frühauf – Supervisionada por Marcelo de Assis