Katseye inicia turnê de divulgação pela Ásia 

O grupo Katseye, formado pela Hybe em colaboração com a Geffen Records, iniciou sua ambiciosa turnê de divulgação na Ásia para ampliar seu alcance.

Vale lembrar que as seis integrantes do grupo são: Daniela (Estados Unidos); Lara (Estados Unidos); Manon (Suíça); Megan (Estados Unidos); Sofia (Filipinas); e Yoonchae (Coréia do Sul).

Elas foram selecionadas através do programa global de audições, The Debut: Dream Academy, que atraiu 120.000 candidatos de todo o mundo. O grupo estreou nos Estados Unidos no dia 28 de junho.

De acordo com o Korea Herald, o Katseye começou sua turnê promocional pela Ásia com uma coletiva de imprensa realizada na sede da Hybe em Seul, nesta quarta-feira (11). Nas próximas duas semanas, o grupo viajará para as Filipinas e o Japão, conhecendo fãs e aparecendo em programas musicais.

“Nossa força é que somos um grupo feminino global que representa muitos países diferentes. Somos todos muito diversos e podemos trazer algo único para a mesa, algo que ainda não existe”, disse Manon.

A líder Sophia explicou com segurança como Katseye se diferencia de outros grupos de K-pop e outras estrelas pop estrangeiras. “Nossas origens culturais diversas nos permitem abordar um público mais amplo. Somos diferentes dos artistas pop estrangeiros porque fomos treinados através de uma estrutura incrível da metodologia K-pop. Temos coreografias sincronizadas e podemos trabalhar uns com os outros em harmonia como uma equipe.”

Em relação ao sistema de treinamento do K-pop, os integrantes lembraram que foi sem dúvida desafiador, mas que aprenderam muito no processo. “Todos nós seis nos beneficiamos muito com o processo e isso nos levou a nos desafiar todos os dias”, disse Sophia.

“A primeira coisa que aprendi foi a disciplina e o quanto você tem que trabalhar para conseguir o que deseja”, disse Lara, relembrando seus dias como trainee.

Falando sobre os rumos do grupo, Lara disse: “Queremos dar importância a todas as partes do mundo. Não há um mercado específico que estejamos tentando atingir principalmente.”

Manon disse que as integrantes dificilmente sentem qualquer barreira linguística ou cultural entre si, pois aprenderam como ser um grupo vivendo juntos e aprendendo coisas novas sob o mesmo teto.

“Onde quer que vamos, aprendemos algumas frases para respeitar os nossos fãs e construir laços”, acrescentou Megan, afirmando como todas elas estão abertas a abraçar novas informações.

“Nosso objetivo final é ser o grupo feminino número 1 global”, disse Manon.

Manon enfatizou que Katseye pode ser uma inspiração para todas as meninas, pois elas podem representá-las.

“Como eu cresci na Suíça como uma garota mestiça, não vi muitas pessoas na indústria do entretenimento que se parecessem comigo. Então tive dificuldade em acreditar que isso poderia se tornar realidade”, afirmou.

“Estar em um grupo feminino onde literalmente qualquer garota poderia olhar para nós e se ver em nós é inspirador para mim. Podemos mostrar a essas garotas que com força de vontade e trabalho duro é possível realizar qualquer sonho”, finalizou.

KATSEYE lança seu álbum de estreia ‘SIS (Soft Is Strong)’

No último dia 16 de agosto, o grupo KATSEYE, lançou seu primeiro EP, SIS (Soft Is Strong), pela HYBE x Geffen Records. O título do EP acena para a irmandade que eles forjaram, apesar de virem de culturas muito diferentes.

Vale destacar que este é o primeiro grupo feminino global formado usando metodologias de desenvolvimento artístico do K-Pop.

A série documental da Netflix, Pop Star Academy: KATSEYE, que estreou em 21 de agosto, é um retrato convincente da jornada dos membros rumo ao estrelato global, incluindo informações sobre o programa exclusivo de treinamento e desenvolvimento da HYBE e da Geffen Records.

A série foi dirigida por Nadia Hallgren (Becoming) e produzida pela HYBE, Interscope Films e Boardwalk Pictures. “Popstar Academy: KATSEYE abre a cortina para um dos fenômenos mais fascinantes da indústria musical.”, afirmou a revista People ao divulgar o trailer.

Em entrevista para a Teen Vogue, Lara comentou sobre o single de estreia.

“Queremos que as pessoas ouçam a música e se juntem a nós e queiram estar com suas meninas e se unirem a seus amigos e irmãs”, acrescentou. “É realmente uma questão de irmandade e ser confiante, forte e poderoso e a melhor versão de si mesmo.”

No início deste mês, o grupo cantou Touch no Good Morning America. A faixa, produzida por Blake Slatkin, Cashmere Cat, Omer Fedi e Taka Perry, mostra o grupo refletindo sobre as complexidades do amor, sentimentos feridos e redescoberta da autoestima.

Durante a entrevista, Sophia, a líder do KATSEYE, contou como foi gravar no estúdio de Ryan Tedder.

“Quando entramos em [seu] estúdio, tivemos uma pequena conversa estimulante dele”, revelou. “Ele colocou cada uma de nós em uma posição que dizia: ‘Vá em frente. Você é uma estrela. Imagine que você está no palco, e toda a multidão está lá, e você está cantando para eles.’ Ele realmente nos ajudou a explorar nosso talento artístico.”

“A única coisa que me lembro tão bem que ele me disse e que ficou comigo para sempre é que quando gravei foi: ‘Faça de novo, mas não tenha medo. Você não vai quebrar o microfone. Vá em frente.’” Sophia continuou.

“Sabe, às vezes, quando você está no estúdio, você pode ficar intimidado pelo microfone e pelo quão nítidos são seus vocais, os fones de ouvido, tudo e as pessoas ao seu redor, mas ele simplesmente nos fez sentir tão confortáveis.”, finalizou.

O EP de cinco músicas também inclui a balada ao piano My Way, que captura as histórias autênticas das integrantes do KATSEYE e como elas abriram com confiança seus próprios caminhos na vida com resiliência e força.

A faixa foi produzida pelo fundador da HYBE. Bang “Hitman”, Slow Rabbit e Federico Vindver.

A música I’m Pretty justapõe a pesada bateria e harmonias angelicais enquanto o grupo celebra o poder transformador da autocura. Tonight I Might, uma música pop vibrante de estilo electro-dance infundida com um espírito rebelde e aventureiro, fecha o EP.