Irmãs de Deolane Bezerra ameaçam processar Blogueirinha

As irmãs de Deolane Bezerra, Dayane e Daniele Bezerra, ameaçaram processar a personagem Blogueirinha após comentários feitos no programa "De Frente com Blogueirinha" na última segunda-feira (9). A polêmica começou quando a humorista chamou Deolane de "criminosa" ao comentar sua prisão por suspeita de envolvimento em lavagem de dinheiro com jogos de apostas.

Embora Blogueirinha tenha corrigido o comentário logo em seguida, dizendo que queria entrevistá-la para explicar a situação após ser julgada, a piada não foi bem recebida.

Daniele Bezerra se revoltou nas redes sociais, chamando Blogueirinha de "biscoiteira" e mostrando prints de convites anteriores feitos à Deolane para participar do programa, que, segundo ela, nunca foram respondidos. "Minha irmã nunca quis conversar contigo", afirmou Daniele, referindo-se aos convites feitos em 2023 e 2024.

Dayane, também advogada, defendeu a irmã e criticou a atitude de Blogueirinha. "Brincar com coisa séria? Mais uma para processar", declarou ela no Instagram, reforçando que Deolane nunca deu atenção aos convites da apresentadora, mas que agora está considerando uma ação judicial devido à piada feita.





