Nesta quarta-feira (11), completa 23 anos desde que aconteceu o marcante atentado às Torres Gêmeas, nos Estados Unidos. E, apesar da tragédia, o nome do apresentador Celso Portiolli costuma ser associado ao ataque terrorista.

Em entrevista concedida ao podcast Flow, em 2023, o comandante do Domingo Legal explicou o fato, que segundo ele, teve início em fevereiro de 2019, quando um usuário criou no Facebook a página: "Celso Portiolli não teve nada a ver com o 11 de setembro".

"No começo fiquei muito bravo. Como me associam a maior tragédia de todos os tempos? Fiquei muito pistola", disse Celso Portiolli. "Na verdade, isso começou em Portugal, com um humorista de lá. Aí um cara fez o favor de repetir isso no Brasil. Com o meu disse", explicou o contratado do SBT, que entregou seu receio diante da proporção da brincadeira.

"Eu fiquei com medo do seguinte: qualquer hora eu vou chegar na alfândega e vão me perguntar o que é isso. Mas é incrível; no Twitter, eu postei uma foto de uma viagem para Israel com umas palavras em hebraico e tinha atrás umas torrezinhas, eles já fazem umas associações!", contou Portiolli. "É um negócio incrível! E eu levo na esportiva. Agora qualquer post que eu faço, colocam alguma coisa de 11 de setembro. Mas me defendem", disse.

VEJA MAIS: Celso Portiolli abre coração sobre o desafio de voltar ao trabalho após morte de Silvio Santos

O post Celso Portiolli explica motivo de relação polêmica com o 11 de setembro foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.