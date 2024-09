Irmã de Paulo Gustavo estreará como atriz em nova sitcom da Globo

Ju Amaral, irmã do saudoso Paulo Gustavo, fará sua estreia na TV Globo em "Tô Nessa!", sitcom criada por Regina Casé e Jorge Furtado, com estreia marcada para 13 de outubro. Na trama, Ju interpreta Muricy, a severa e ranzinza dona do imóvel onde Mirinda (Regina Casé) e sua família vivem. A série, gravada com plateia, traz um elenco de peso, incluindo Luana Martau, Heslaine Vieira e Valentina Bandeira.

Muricy, personagem de Ju, aparece esporadicamente para cobrar o aluguel ou verificar o estado do imóvel, sempre com seu jeito rígido. No entanto, segundo Ju, Muricy é uma personagem muito mais profunda do que parece, carregando uma solidão que a faz desejar fazer parte da família de Mirinda. "Ela é durona, mas tem um lado carente e solitário, e isso vai tocar o público", comentou Ju, empolgada com o novo desafio.

Ela que segue os passos do irmão no humor, está entusiasmada com o projeto e o elenco. "O público pode esperar muitas risadas, mas também momentos emocionantes. O programa está incrível e promete ser um sucesso", afirmou. Para Ju, fazer parte de uma produção que mistura humor e emoção é uma forma de continuar o legado deixado por Paulo Gustavo, uma referência do humor brasileiro.

"Tô Nessa!" será exibido aos domingos, logo após o Fantástico, e acompanhará a rotina de Mirinda, uma mulher que sustenta uma casa cheia de mulheres de diferentes gerações e personalidades. Entre elas, a pequena Belinha, interpretada pela atriz mirim Heleninha Repertório, promete arrancar suspiros do público com seu carisma.

