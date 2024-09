Frankie Beverly, de “Before I Let Go”, morre aos 77 anos

Frankie Beverly, o renomado cantor de R&B e fundador da banda de Soul Maze, nesta terça-feira, 10 de setembro, aos 77 anos. A notícia foi divulgada por sua família em uma postagem no Instagram.

Em uma declaração compartilhada no Instagram, a família de Frankie Beverly, cujo nome de nascimento era Howard Stanley Beverly, disse: “Ele viveu sua vida com alma pura, como se diria, e para nós, ninguém fez melhor. Ele viveu por sua música, família e amigos. Lamentar a perda de um ente querido é uma experiência profundamente pessoal e emocional. Durante esse tempo, enquanto navegamos por sentimentos de tristeza, reflexão e lembrança, pedimos gentilmente privacidade e compreensão, permitindo-nos o espaço para lamentar à nossa maneira.”

A família também expressou o desejo de “honrar a memória do nosso amado Howard Stanley Beverly” e pediu que os fãs “amem uns aos outros, assim como ele gostaria que amássemos todos nós”. Veja o comunicado:

Formado em 1970, o Maze, originalmente chamado Raw Soul, lançou vários álbuns de sucesso e conquistou um público fiel com hits como ‘Joy and Pain’ e o clássico ‘Before I Let Go’. A banda, que também abriu shows para a lenda do soul Marvin Gaye, lançou um total de nove álbuns certificados como Ouro.

Beyoncé regravou ‘Before I Let Go’, de Frankie Beverly, em 2019

Em 2019, a faixa ‘Before I Let Go’ foi regravada por Beyoncé para seu álbum “Homecoming: The Live Album”, registrado em sua icônica apresentação no Coachella de 2018. Beverly expressou sua emoção com a homenagem de Beyoncé à época, afirmando à Billboard: “Ela fez tanto, este é um dos pontos altos da minha vida.” Ele também elogiou a interpretação de Beyoncé, chamando-a de “uma grande amiga” e dizendo: “Fui pego de surpresa, mas de uma forma linda.”

Ouça a música:



Recentemente, Beverly havia anunciado sua aposentadoria da música e apresentado Tony Lindsay como o novo vocalista do Maze.

Fernanda Frühauf – Supervisionada por Marcelo de Assis