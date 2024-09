Clipe de Maroon 5 e Cardi B atinge 1 bilhão de views no YouTube

O videoclipe do Maroon 5 e Cardi B para a música Girls Like You (Volume 2) atingiu a marca de um bilhão de visualizações no YouTube. A faixa foi o quinto single do quinto álbum da banda, Red Pill Blues de 2017.

Vale lembrar que o vídeo original da música conta com mais de 3,6 bilhões de visualizações até o momento. Com direção de David Dobkin, mostra a câmera girando ao redor de Adam Levine, enquanto uma série de cantoras famosas, comediantes, atletas, ativistas, políticos, atrizes e modelos aparecem atrás do vocalista e dançam junto com a música animada.

Vale destacar algumas estrelas que apareceram: Camilla Cabello, Phoebe Robinson, Aly Raisman, Sarah Silverman, Gal Gadot, Lilly Singh, Amani al-Khatahtbeh, Trace Lysette, Tiffany Haddish, Angy Rivera, Franchesca Ramsey, Millie Bobby Brown, Ellen DeGeneres, Jennifer Lopez, Chloe Kim, Alex Morgan, Mary J. Blige, Beanie Feldstein, Jackie Fielder, Danica Patrick, Ilhan Omar, Elizabeth Banks, Ashley Graham e Rita Ora, assim como a esposa de Adam, a modelo Behati Prinsloo e sua filha, Dusty Rose.

Cardi B atualiza sobre progresso do aguardado segundo álbum

Após provocar por mais de um ano o lançamento de seu aguardado segundo álbum, Cardi B finalmente deu algumas atualizações importantes sobre o projeto.

Em abril, a rapper celebrou o sexto aniversário de seu álbum de estreia, Invasion of Privacy, e mencionou que seu novo trabalho seria “tão diferente do que todos esperam”. Desde então, ela tem mantido os fãs em suspense sobre o lançamento.

Cardi B respondeu a um comentário de um fã no X (antigo Twitter), confirmando que as capas do álbum já foram escolhidas, embora ela ainda esteja decidindo qual delas usar. Além disso, a rapper fez uma brincadeira com seus seguidores ao prometer lançar a capa do álbum se um fã encontrasse uma bolsa Hermès que ela estava procurando.

Cardi também compartilhou notícias pessoais, revelando que está grávida de seu terceiro filho com o marido Offset, com quem recentemente solicitou o divórcio pela segunda vez. Recentemente, ela foi hospitalizada devido a um “acidente bizarro”, que quase a fez perder o bebê. Em uma conversa no X Spaces, Cardi detalhou que o acidente foi severo, mas não entrou em detalhes específicos sobre o ocorrido.

Em julho, Cardi havia dado esperança aos fãs de que o novo álbum, ainda sem título, seria lançado ainda este ano. Ela afirmou em uma mensagem aos fãs: “Às vezes eu fico um pouco agressiva porque vocês sabem que eu não gosto que me digam o que fazer, mas eu prometo que isso vai acontecer ESTE ANO. Obrigada pelo amor e pela expectativa e por sempre me apoiar. Eu amo vocês.”

