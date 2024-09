Coldplay surpreende noivos ao estrear nova música em casamento

No último sábado (7), os noivos Céline e Paul Delcloy receberam uma versão de estúdio da nova música All My Love do Coldplay. A faixa foi usada na primeira dança do casal durante o casamento.

Segundo a People, o momento aconteceu depois que o vocalista do Coldplay, Chris Martin, pegou o piano e tocou uma prévia da faixa, que será incluída no próximo 10º álbum de estúdio da banda, Moon Music, no final do set da banda durante seu último show em Dublin, no dia 2 de setembro. O show marcou a última apresentação da banda antes do novo álbum ser lançado em 4 de outubro.

O Coldplay compartilhou um clipe da performance no X (antigo Twitter) na época, escrevendo, “All My Love. Última música do verão”.

O casal, Céline e Paul, viram o clipe, e Paul entrou em contato com o empresário do Coldplay, Phil Harvey, no X no dia 5 de setembro e perguntaram se eles poderiam fazer a primeira dança com All My Love em seu casamento. “Vamos nos casar em 2 dias, por favor, Phil, faça sua mágica e deixe-nos dançar All My Love”, escreveram.

Eles também compartilharam de novo uma foto que postaram anteriormente no X em 4 de agosto, mostrando-se segurando uma placa que dizia: “Você poderia vir tocar ‘All My Love’ [para] a primeira dança do nosso casamento?”

Vale destacar que o Coldplay procurou o casal e enviou a faixa, essencialmente dando a oportunidade de fazer a estreia mundial em seu casamento.

Após a cerimônia, Paul compartilhou uma postagem no X, comentado sobre a atitude do Coldplay e refletindo sobre a dança dele e de Céline e os desafios que enfrentaram juntos.

Ao lado de imagens dos noivos dançando sob os holofotes em sua recepção de casamento enquanto seus entes queridos observavam, Paul escreveu: “Choramos muito, essa música é significativa para nós, Céline convive com a doença há tantos anos, perdi meu pai, há 4 anos, nós dois apoiamos um ao outro em muitas situações.”

“Obrigado @coldplay”, acrescentou. “Estamos muito orgulhosos e satisfeitos por vocês terem aceitado isso.”

Logo depois, o Coldplay compartilhou o vídeo de dança do casal em sua própria conta X e enviou votos de felicidades ao casal. “Parabéns, Céline e Paul”, escreveram eles. “Desejamos a você uma vida inteira de amor, risos e felicidade.”

Turnê do Coldplay arrecada 1 bilhão de dólares

O Coldplay bateu um recorde com sua Spheres World Tour, que soma 156 shows em quatro continentes ao longo de dois anos e meio até agora.

Desde o seu pontapé inicial em março de 2022, foi arrecadado US$ 1 bilhão em shows e venderam quase 9,3 milhões de ingressos. Isso a torna a maior turnê de rock da historia, ultrapassando Elton John e U2.

Segundo números da Billboard Boxscore, os britânicos arrecadaram US$ 72,2 milhões e venderam 575.000 ingressos em 11 shows em julho.

De acordo com a publicação, é a quarta vez que o Coldplay lidera a lista mensal, que também aconteceu durante sua turnê atual. O primeiro deles foi enquanto a banda tocou na Europa. O segundo foi para shows na América do Sul e o terceiro na Ásia.

Vale destacar que não foram contabilizadas quatro datas em Dublin, e mais 11 na Oceania ainda este ano. Tendo em média mais de 50.000 ingressos em todas as etapas da turnê mundial, é provável que a Spheres World Tour supere 10 milhões de ingressos.

Taylor Swift pode estar perto de arrecadar US$ 2 bilhões, já que a etapa européia de 48 datas a fez se aproximar de 10 milhões de ingressos.