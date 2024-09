Justin Timberlake fecha acordo após prisão por dirigir alcoolizado

Justin Timberlake se pronuncia durante show em Chicago após ser preso

Justin Timberlake se pronunciou publicamente pela primeira vez após sua prisão por dirigir embriagado. Durante um show em Chicago, parte de sua turnê mundial The Forget Tomorrow, o cantor se dirigiu à plateia dizendo: “Foi uma semana difícil”. Em um vídeo gravado por fãs e compartilhado no X (antigo Twitter), Timberlake também afirmou: “Sei que sou difícil de amar às vezes, mas vocês continuam me amando de volta.” Com um violão no ombro, o ex-membro do *NSYNC se curvou para o público antes de iniciar a canção “Selfish”, expressando sua gratidão pelo apoio dos fãs.

Além disso, Justin Timberlake recentemente voltou às redes sociais com um vídeo no Instagram, no qual ele exibe uma camiseta de sua turnê inspirada nos Knicks, preparando-se para seus shows em Nova York. O cantor encerrou uma série de três apresentações no Madison Square Garden. Timberlake está realizando shows em diversas cidades norte-americanas com sua turnê The Forget Tomorrow e já tem datas agendadas na Europa entre julho e setembro, com apresentações nos Estados Unidos até dezembro deste ano.

Cabe destacar que Justin Timberlake foi preso em Nova York no dia 17 de junho por suspeita de dirigir embriagado e foi indiciado no dia seguinte.